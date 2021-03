Insonnia da pandemia: che cos'è e come combatterla

10. Dormi al buio

9. Segui il giusto ritmo notte/giorno

8. Vai a letto presto

7. No al riposino troppo lungo

6. Contare le pecore?

5. Non guardare l'ora

4. Niente alcool

3. L'ora del workout

2. Aiutini?

1. Cerca la tua routine

Se prima si soffriva di insonnia, oggi si soffre diper descrivere, o non dormire affatto, in tempi di pandemia. I pensieri e le preoccupazioni di quest’anno così difficile hanno messo a dura prova la nostra salute mentale ma soprattutto la qualità del sonno.Ma anche i lunghi periodi davanti allo schermo per le lezioni a distanza possono disturbare la nostra capacità di addormentarci senza problemi. Da Evitare stimolanti come nicotina, caffè, tè e bibite dal pomeriggio è il primo passo, ma se siete ancora svegliper essere ogni giorno al 100% della forma!Lacostringee i minuti trascorsi sui social sono un superlavoro per la nostra vista, sottoposta ogni giorno ad un enorme dose di, che disturba il sonno.(come ad esempio le impostazioni preimpostate del computer o del telefono o anche occhiali da lettura appositi senza gradazione). Altro fattore importante è la quantità di luce durante il sonno: è sempre meglioanzichè con qualche schermo acceso. Questo favorirà il sonno e ne migliorerà la qualità.Il nostro corpo funziona bene quando segue il cosiddettoche regola tutte le nostre funzioni biologiche ogni 24 ore. Se restare a casa vi ha fatto scambiare il giorno con la notte e siete diventati nottambuli sappiate che è altamente improduttivo. Tornate a vivere di giorno!significa anche, una delle quattro fasi che servono a generare neuroni, riparare muscoli e ripristinare il sistema immunitario. Se non volete svegliarvi storditi, non rimandate la sveglia!Un no deciso al sonno diurno! O per lo meno che sia di 15/20 minuti al massimo (e non tra una lezione e l’altra).per molto temporendendoci più difficoltoso dormire di notte.Se non riesci ad addormentarti entro un quarto d’ora da quando sei andato a letto inutile stare lì a fissare il soffitto!, finché non senti che ti viene sonno di nuovo.Ecco le app da scaricare per sopravvivere allo studiocontrollare continuamente l’ora o, ancora peggio,. Più lo fai più l’ansia cresce. Lascia il cellulare (spento) fuori dalla camera o comunque lontano dal letto., che sia un bicchiere di vino o un drink,. Fa venire sonnolenza, è vero, ma quando viene metabolizzato dopo circa 4 ore forma acetaldeide, uno stimolante che può disturbare il sonno e svegliarti.durante la giornata è importantissimo ma occhio a farlo. Quello intenso non va fatto prima di dormire perchè riscaldando la temperatura interna segnala al corpo che è ora di svegliarsi. Vanno bene invece il tai chi, yoga e stretching.Usare i sonniferi crea dipendenza e può dare portare effetti collaterali come perdita di memoria, aggressività, depressione.inoltre, èed evitare diagnosi casalinghe: se per un periodo non riesci a dormire non è detto che tu soffra di un disturbo che necessita l’uso di sonniferi! Se volete prendere rilassanti naturali come ad esempio la melatonina, ricordati di farlo 2 ore prima di andare a dormire.Creare una routine della buonanotte insegna al cervello a rilassarsi.e ti fa star bene e: fare un bagno caldo, leggere un libro, ascoltare musica o fare respiri profondi.