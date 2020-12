Chi era Paolo Rossi, il campione del Mondiale 1982

Com’è morto Paolo Rossi

Paolo Rossi: chi è stato

Dopo Maradona, il mondo del calcio ha detto addio ad un altro campione. È morto questa notte, all’età di 64 anni, Paolo Rossi. Considerato una, grazie alla sua tripletta portò gli azzurri alla vittoria contro il Brasile nei Mondiali del 1982. La notizia della sua morte è stata data dalla moglieattraverso un post sui social: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”.Ecco chi è stato Paolo Rossi.A causare la morte prematura di Paolo Rossi è stato un, male che combatteva da alcuni mesi. La diagnosi è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo il rinnovamento delle promesse di matrimonio alle Maldive con la moglie Federica Cappelletti, con la quale ha anche scritto la sua autobiografia “”. A fine ottobre, invece, è stato annunciato che si sta girando un film sulla sua vita, “”, diretto da Claudia Gerini e Salvatore Allocca.Classe 1956, Paolo Rossi è stato une unitaliano di rilievo internazionale. La sua formazione è avvenuta alladi Firenze, passando per ilfino a firmare un contratto con la, società con cui è salito in serie A durante la sua prima stagione. La fama da campione del calcio è esplosa durante ilin cui battè ildi Zico, l’di Maradona, ladi Boniek e ladi Rummenigge. Vinto il Mondiale si aggiudicò anche il titolo die vinse il, accostamento di titoli ricevuto nella storia del calcio solo da lui e da Ronaldo. Il mondiale arrivò, però, dopo un periodo poco felice: nel 1980 fu coinvolto in uno scandalo di gioco d'azzardo, soprannominato "", e fu sospeso per due anni. Nel suo periodo di massimo splendore ha indossato la maglia dellae negli ultimi anni da calciatore è passato dalall', per ritirarsi all'età di 31 anni Ha partecipato a tre Coppe del Mondo, anche se non ha potuto giocare un solo minuto in Messico 1986 a causa di un infortunio. In televisione è stato opinionista per varie emittenti quali Sky Sport, Premium Sport e Rai. Nel 2011, infine, ha partecipato a "" come concorrente.