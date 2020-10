Carlo Acutis: chi era il ragazzo di 15 anni che sarà proclamato beato

Carlo Acutis: la storia del giovane che diventerà beato

Carlo Acutis, il processo di beatificazione e il miracolo

“Forse un giorno, neppur troppo lontano, avremo un santo, regolarmente canonizzato, come”. Inizia così la scheda di presentazione di, adolescente da sempre vicino allache è morto a soli 15 anni per una. Il giovane ragazzo ha interamente dedicato i suoi pochi anni di vita all'“autostrada per il Cielo”e avvicinandosi sempre di più alDopo undurato 5 anni, Carlo sarà proclamatoil prossimo 10 ottobre. Ecco la sua storia.Nato a Londra il 3 maggio 1991 da esponenti dell’alta borghesia torinesesi è trasferito a Milano a settembre dello stesso anno, dove ha condotto la sua intera vita. Nella città lombarda ha frequentato la scuola primaria e secondaria presso lee ha iniziato il liceo classico presso idell’Istituto Leone XIII. Quando la scuola era nella parrocchia dellaper partecipare alla messa e per recitare il rosario. Durante i pochi anni della sua esistenza ha vissuto in ogni sfaccettatura il mondo della fede,. Oltre a dedicare il suo tempo agli affetti familiari, all’amicizia e agli ultimi, Carlo aveva un: fin da piccolo utilizzava la tecnologia per testimoniare la sua fede creando siti web. Dopo una collaborazione con l’, ha organizzato unae il successo è stato immediato. Tale mostra, infatti, è stata ospitata in tutti e cinque i continenti. Solo negli Stati Uniti d’America fu richiesta da 10.000 parrocchie. Il giovane è venuto a mancare il 12 ottobre 2016 dopo essersi ammalato improvvisamente di, responsabile dell'Ufficio delle cause dei santi dell', ha raccontato: “La sua fama di santità è esplosa a livello mondiale, in modo misterioso come se Qualcuno volesse farlo conoscere. Attorno alla sua vita è successo qualcosa di grande, di fronte a cui mi inchino”. Come in tutti i processi di beatificazione, si è dovuto aspettare almenoe si è dovutofatto dal ragazzo. Il miracolo c’è: un bambino sudamericano con una malformazione al pancreas dopo una preghiera fatta dal suo sacerdote di fronte ad una reliquia di Carlo Acutis sarebbe guarito inspiegabilmente. Come riportato su Fanpage.it, inoltre, la via verso la beatificazione parte dalla. Laha infatti detto: “Tutto parte dall'acclamazione popolare. Sarà poi un'unica persona, quello che viene chiamato postulatore, a chiedere ufficialmente l'apertura del processo alla diocesi in cui è fissato il futuro beato. Non solo, raccoglie documenti e testimonianze che possano aiutare a ricostruire la vita e la santità del soggetto. Prima delle verifiche sul miracolo però devono essere riconosciute virtù eroiche, in poche parole i futuri beati devono essere testimoni della fede". Per questo il giovane è soprannominato dalla madre "" o il "" per l’uso che faceva delle nuove tecnologie.