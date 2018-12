18app: a breve decreto sul Bonus Cultura in Gazzetta Ufficiale

Dopo mesi di attesa, la scorsa settimana è arrivato l’annuncio che tutti i nati nel 2000 aspettavano impazienti: l’arrivo anche per loro del Bonus Cultura. Il Ministro della Cultura Bonisoli ha infatti firmato il decreto attuativo che integra ed estende il tanto agognato Bonus Cultura a chi ha compiuto o compirà i 18 anni nel 2018. Nonostante l’annuncio però, c’è chi si chiede quanto ancora si dovrà aspettare per l'attivazione del bonus.

18app, quando il decreto in Gazzetta Ufficiale?

Infatti, 18app si attiverà solamente in seguito alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ma, come tanti ragazzi sanno, ancora nulla si è mosso: sul web è iniziata a circolare quindi la richiesta di saperne di più. La risposta è arrivata dallain commissione cultura: il ritardo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia dovuto esclusivamente al fatto che ilI nati nel 2000 quindi possono stare tranquilli,operativa 18app e spendere il bonus ottenuto entro il 31 dicembre 2019.