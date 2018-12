18app: polemica sul decreto "scomparso", ma il governo rassicura

Un’odissea senza fine: è quella che accompagna il varo del bonus cultura per i nati nel 2000, per quei ragazzi che (ormai nella quasi totalità dei casi, visto che l’anno volge al termine) hanno compiuto 18 anni nel corso 2018 e che dovrebbero ricevere dallo Stato 500 euro da spendere in prodotti culturali. Lo scorso 23 novembre in tanti avevano tirato un sospiro di sollievo: il ministro della Cultura Bonisoli, infatti, aveva annunciato di aver firmato il decreto che sbloccava i fondi e che (dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, questione di un paio di settimane) l’operazione sarebbe finalmente partita. Da allora, però, più nessuna notizia.

Ma la cosa peggiore è che, se fossero vere le voci che stanno girando in queste ore, la conclusione della vicenda potrebbe essere ancora lontana. Perché la, la stessa che alcuni giorni prima dell’annuncio del Ministro aveva sollecitato in Parlamento una risposta chiara (dando forse la spinta decisiva alla firma del decreto), sostiene chee che, di fatto, sia bloccato (senza il parere della Corte non si può procedere alla pubblicazione). “Come avrete saputo - ha scritto Ascani sul, luogo virtuale di ritrovo dei beneficiari del bonus cultura - ho scoperto che il decreto non è ancora stato inviato alla Corte dei Conti (quindi il Ministro e i parlamentari che lo sostengono hanno MENTITO). Il che”.Quanto basta per far rimettere in moto la macchina delle proteste. Un’altra petizione online, l’ennesima, ha fatto la sua comparsa su Change.org. Il titolo non lascio spazio all’immaginazione:. Una petizione simile, infatti, era stata lanciata due giorni prima della (presunta) firma del decreto (che raccolse ben 17mila firme in appena 24 ore). A caldeggiare questa nuova iniziativa anche, la giovanissima leader dele membro della direzione PD, che commentando la richiesta avanzata dalla Ascani alla Corte dei conti sul destino del decreto scrive: “Si può essere d’accordo o no col bonus, ma bisogna essere persone coerenti e serie. Quindiinvece di continuare a prendere in giro migliaia di ragazzi”.Che fine ha fatto, dunque, il bonus cultura per i 2000? A gettare acqua sul fuoco ci pensa il, il ‘cinquestelle’, che in una nota respinge le insinuazioni sollevate dai ‘dem’: “Il Pd cerca solo pretesti per polemiche strumentali – sostiene Vacca - perché non sa a cos’altro aggrapparsi., poi il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.: chi ha compiuto o compirà 18 anni nel 2018 potrà chiedere il bonus entro il 30 giugno e spenderlo in acquisti culturali entro il 31 dicembre 2019, come abbiamo detto”. Nel frattempo i neo-maggiorenni attendono speranzosi nuovi aggiornamenti.