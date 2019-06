Ballottaggio 9 giugno: ecco i 15 capoluoghi dove si voterà

Quali capoluoghi andranno al ballottaggio?

Avellino;

Potenza;

Campobasso;

Ascoli Piceno;

Biella;

Cremona;

Ferrara;

Foggia;

Forlì;

Livorno;

Prato;

Reggio Emilia;

Rovigo;

Verbania;

Vercelli.

Ultimo giorno di scuola in anticipo per il ballottaggio?

Ili cittadini di bensi recheranno alle urne per votare per il. A ricordarlo, un articolo diLa partita per tutti questi comuni sarà per lo più un testa a testa, ad esclusione di Campobasso in cui è quotato come favorito un esponente dele di Avellino dove primeggia chiaramente il centrosinistra.coinvolti sono i seguenti:Guarda anche:Il 9 giugno tutti questi comuni esprimeranno la loro preferenza per il primo cittadino attraverso il voto, ma accanto a questa data, per sull’agenda di tutti gli studenti ne è segnata un’altra altrettanto importante: quella che segnaLe regioni, infatti, indicano nel calendario scolastico regionale una data tra l'8 e il 12 giugno per la fine delle lezioni.Considerata però la stretta vicinanza con il giorno dedicato al ballottaggio per l'elezione del sindaco del comune,Per scoprirlo, bisognerà aspettare la comunicazione della dirigenza, che informerà ufficialmente sulla data esatta della fine delle lezioni.