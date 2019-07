Elezioni europee 2019, ecco chi ha usato di più i social in Europa

Italia prima tra i paesi europei per uso dei social in campagna elettorale

I social si usano di più al sud

Lega il partito più attivo sui social, secondo M5S

Il rapporto sulrealizzato dal progetto 'Platform Europe', coordinato dall'Università Roma Tre e cofinanziato dal Parlamento europeo, ha dato vitae, piattaforma online coordinata dal professore di Roma Tre Edoardo Novelli e realizzata grazie al lavoro di circa 50 università e centri di ricerca in Europa che hanno coinvolto oltre cento studenti, ricercatori e dottorandi.Dal rapporto sono emersi interessanti dati su. A riportare la notizia,Ini sette account dei principali partiti in corsa hanno postato durante il mese della campagna elettorale, quasi. I dati raccolti, secondo quanto si legge nel rapporto, evidenziano "come l'uso del web da parte dei partiti sia un aspetto strutturale della comunicazione politica in Italia".Per realizzare il monitoraggio, gli studiosi hanno analizzato locandine, campagne pubblicitarie e volantini prodotti durante un mese di campagna dai partiti in corsa per le elezioni europee, fra cui oltre 25mila post Facebook. La fotografia che hanno ottenuto è quella di(il 42,8% dei post riguardava la campagna elettorale)(11.360 post prodotti) che nel resto dell'Unione (fra i 4.100 e i 5.400 post in base all'area di riferimento).Il partito più attivo è stato la("che posta molti meno contenuti della pagina ufficiale di Matteo Salvini", precisa Novelli) ha caricatopost, quasi. Secondo in classifica è il, seguito dal. Il quadro cambia però se si guarda al, il doppio della Lega (666mila) che è quarta in Ue dopo Fidesz del premier ungherese Viktor Orban (702mila) e il Brexit Party di Nigel Farage (684mila). "Solo il Partito democratico ha condotto una campagna che ha visto la presenza significativa di manifesti elettorali in tutto il Paese", sottolinea il rapporto.