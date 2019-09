Neolaureati e lavoro: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia ultime in Europa

Neolaureati: l'Italia migliora il tasso di occupazione, ma sotto la media UE

Sicilia (27,3%), Basilicata (31,6%), Calabria (31,6%) e Puglia (36,9%), insieme alla Grecia centrale (32,8%), chiudono la classifica delle oltre 269 regioni Ue per cui sono. Sono quindi del Sud Italia ben quattro delle cinque regioni europee con il più basso tasso di occupazione per i neolaureati. A dirlo, i dati tratti da 'Regional yearbook 2019' di Eurostat, che ogni anno raccoglie tutti i dati statistici riguardanti i territori dell'Unione. A riportarlo, Ansa Europa In Italia, la media di neolaureati occupati è appena del 56,4%, lontana dalla media Ue che si assesta all'80,6%. Diversa la prospettiva in altre zone europee: in 155 delle regioni monitorate il tasso di occupazione dei neolaureati ha già raggiunto l'obiettivo europeo per il 2020 dell'82%, fino a punte che superano il 90% in 60 di queste.Nota positiva è il miglioramento del tasso di occupazione nel nostro Paese di oltre 10 punti percentuali negli ultimi cinque anni (nel 2014 era 44,8%).