Amazon, possibili problemi con le consegne: oggi c'è lo sciopero

Sciopero lavoratori Amazon: cosa comporta?

I motivi della protesta

Sciopero Amazon: la richiesta dei lavoratori e la risposta dell'azienda

Oggi gli oltre quarantamilaitaliani del colosso. Per 24 ore si fermano i driver, gli addetti agli hub e tutti i magazzini per una protesta indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Le manifestazioni si terranno in diverse città da Genova a Milano, da Piacenza e Brescia fino allo stabilimento di Passo Corese.Vediamo quali sono i possibili disagi per chi ordina online.Secondo i sindacati lo sciopero sta avendo un'adesione di oltre il 75% dei lavoratori. E' la prima volta che i dipendenti scioperano a livello nazionale e lo stop riguarda tutta la filiera produttiva. Non possiamo quindi valutare gli effetti che si avranno prossimamente, ma è certo che interrompendo la consegna di quelle migliaia di pacchi che vengono recapiti ogni giorno ci saranno di certo. Dal canto suo Amazon in settimana aveva giocato d'anticipo, comunicando la notizia della prossima apertura di un, che garantiràPer ridurre i rischi di contagio e in rispetto delle norme anti-COVID, negli ultimi dodici mesie il boom degli acquisti digitali ha di certo contribuito ad un certo risparmio da parte degli acquirenti perché l'e-commerce, abbattendo molti dei costi che hanno i negozi fisici, è di certo più competitivo. E' stata la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale a determinare loche chiedono rispetto del lavoro, della dignità dei lavoratori e più sicurezza, sia per i dipendenti sia per noi utenti. Sul tavolo della discussione ci sono infatti l', il corretto inquadramento del personale, l'orario degli autisti e anche l'indennità Covid. Per quella che definiscono una "battaglia di giustizia e di civiltà", e perché possano continuare a svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi, confidano nella solidarietà di tutti i clienti.Anche secome di consueto, i dipendenti chiedono di: "Non comprate per 24 ore". L'azienda risponde: "Prendiamo molto sul serio il nostro compito di continuare a fornirvi un servizio utile, così come quello di proteggere la salute e la sicurezza di tutto il nostro personale, permettendovi di acquistare e ricevere i prodotti di cui avete bisogno restando a casa il più possibile". Vedremo a breve quali saranno gli sviluppi della trattativa.