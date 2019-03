Problemi con il bagaglio? Ecco l'app che lo misura con la realtà aumentata

Con l'avvicinarsi dell'esame di Stato, è impossibile non pensare all'organizzazione del tanto agognato viaggio di Maturità. Tanti i ragazzi che tra un'interrogazione e un compito in classe somo alla ricercsa delle migliori mete da raggiungere con i compagni di classe. Per evitare che qualche intoppo, come ad esempio le stringenti regole legate alle dimensioni del bagaglio a mano, possano rovinare la partenza e quindi l'intera vacanza, è bene mostrare molta attenzione. A questo proposito, arriva l'aiuto di una app in grado di misurare grazie alla realtà aumentata il bagaglio. Scopri come funziona!

La nuova funzionalità dell’app Momondo

Come funziona il check del bagaglio a mano

il famoso sito internet, dopo aver reso tascabile la possibilità di cercare e prenotare voli e hotel low cost, adesso, grazie alla, permetterà anche di misurare le reali dimensioni del tuo bagaglio a mano. In questo modo potraiL’applicazione sarà quindi in grado di dirti se potrai portare il tuo bagaglio a bordo oppure no. Pernille Trolle Brøgaard, Director of Product Management di Momondo, ha commentato coì la nuova funzionalità dell’applicazione: “Sono ormai numerosi gli italiani che scelgono di esplorare l’Europa, e non solo, portando con sé solamente un bagaglio a mano. Tuttavia, ogni compagnia aerea ha un proprio regolamento per quanto riguarda le dimensioni dei bagagli consentiti a bordo". Come dichiarato dallo stesso Brøgaard,ma ha necessitato di ritmi serrati per quanto riguarda lo sviluppo e la progettazione.Per misurare la valigia ti basterà prendere il telefono, aprire l’applicazione e selezionare l'opzione'. Ti verrà chiesto diQuesto verrà misurato e verràmostrandoti per quali si può portare in stiva e per quali no. La nuova funzionalità è disponibile su iOS e Android per i seguenti dispositivi: iPhone SE e tutti i modelli dal 6s in poi, iPad Pro (9.7, 10.5 o 12.9) di prima e seconda generazione, iPad (2017) e dispositivi Android supportati da ARCore.

Riccardo Caracci