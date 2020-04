Amazon: le cose assurde più vendute durante la quarantena

Libri

Alimentari

Abbigliamento

Giochi

Elettronica

Qualche settimana fa Amazon ha bloccato temporaneamente le spedizioni di alcuni prodotti per dare la priorità aicome articoli per la casa, farmaci, cibo e prodotti per neonati o animali domestici. Se negli Stati Uniti gli ordini di carta igienica sono triplicati e quelli di cibo per cani si sono moltiplicati per 13, ilfa sapere che anche la vendita di antinfluenzali da banco è cresciuta di 9 volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Sempre in America per garantire i servizi di magazzino e di spedizione è stato annunciato un piano da 100mila assunzioni negli Usa. Naturalmente inon sono sempre garantiti e per il versante europeo è stato promesso un aumento della paga oraria per gli sforzi eccezionali. Ecco ledegli articoli top seller di Amazon durante l’epidemia da Coronavirus.Si passa da libri da colorare per intrattenere i bambini, certamente i più annoiati da questa quarantena, ai romanzi per gli adulti con tematiche legate ai virus e alla solidarietà umana. Tra quelli più letti spicca “” di David Quammen e i classici “” di José Saramago e “” di Albert Camus.Tra i prodotti alimentari più venduti quasi tutti sono a lunga conservazione:per il caffè. Questi dati non solo fanno capire che la maggior parte dei cittadini sta evitando gli spostamenti ma anche che è forte la consapevolezza che tutto non finirà subito.Palestre chiuse e poco movimento in casa? Oltre le, di difficile reperibilità in negozi e farmacie, in alto in classifica ci sono i pantaloni dimagranti per favorire la perdita di peso. Poi ancheper vivere comodamente l’isolamento in casa e dedicarsi allo sport non perdere la costanza.Oltre ai libri da colorare, in classifica anche. Questo significa che in molti si stanno dedicando anche all’arte nell’intervallo tra un libro, una videolezione e una serie tv.Ansia da contagio? Nelle prime dieci posizioni della categoria ‘Commercio, Industria e Scienza’ ci sono le. Oltre a, ancheper misurare la febbre e sperare di non essere stati contagiati.