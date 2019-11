Accademia Creators, la prossima star del web potresti essere tu!

Accademia Creators: la scuola per diventare webstar

Pernon basta essere creativi. Bisogna stare sempre sul pezzo, aggiornarsi, in un certo senso studiare. In pochi anni, infatti, i media 'tradizionali' hanno subìto grandi evoluzioni,, lo stesso modo di informarsi è cambiato. Lo stesso è avvenuto anche per le strategie di marketing delle grandi aziende. Oggidelle nostre connessioni con il mondo. Il tempo che trascorriamo scorrendo pagine, siti, app, chat via cellulare è aumentato in maniera esponenziale a discapito di radio, tv e carta stampata.. Ed è proprio in questo vortice di cambiamenti che s’inserisce il, fino a qualche anno fa solo un passatempo,. Che, come tale, necessita di formazione.L’nasce proprio con questo obiettivo: fornire, a chi vuole tentare di diventare la prossima star del web, gli strumenti giusti. Un luogo dove, al fianco della teoria, viene lasciato ampio spazio al lavoro ‘sul campo'. Avvalendosi di partner di livelli, come Skuola.net. Punti di riferimento per il mondo digital. Per offrire un indirizzo a tutti coloro che vogliono capire, per far conoscere il proprio talento e i propri contenuti, al fine di generare di una propria community di riferimento. In linea con il motto:La, che darà a tutti l’opportunità di conoscere l'Accademia Creators, si terrà il(Via degli Orti di Trastevere, 3). Un vero e proprio Open Day, come quello delle università, durante il quale verrà presentata la struttura, i docenti, i partner e i programmi didattici dettagliati. Saranno, arricchite dalla presenza di, con ampio seguito sui social:(più di 180mila follower su Facebook),(oltre 1 milione di fan Facebook),(oltre 600mila iscritti tra Facebook e Youtube),i TikTokers(che hanno milioni di seguaci sul nuovo fenomeno social TikTok).Webstar di successo che. Svelando alcuni segreti per una carriera al top.