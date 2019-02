I peggiori disastri che sono capitati a ogni studente fuori sede

La vita dello studente fuori sede è sì molto divertente ma a volte un po' troppo movimentata. E se appena dopo il liceo un giovane si stacca dalla famiglia, rinunciando così alle coccole quotidiane, iniziano ad arrivare i veri dolori.

Perché chi sceglie di andare a vivere solo non è certo abituato all'autonomia e ad avere responsabilità sulle spalle. Ed ecco che inizia a collezionare una serie di incidenti in casa da raccontare con orgoglio ad amici e compagni. Con queste foto vediamo gli 8 disastri più divertenti degli studenti fuori sede.



Pulire con le salviette umide

Che dire, in assenza di altro meglio ricorrere alle salviette per le mani piuttosto che lasciare pavimenti e superfici sporche a vista.



Lavare gli indumenti in lavatrice a 90º

A cosa potranno mai servire le istruzioni della lavatrice? per non parlare di tutti quegli strani numeri riportati sulla manopola. Meglio andare su sicuro e lavare tutto a 90°. Risultato: i panni diventano come quelli che usavi a 7 anni.



Dimenticare le chiavi per aprire la porta

Chiusi fuori casa senza chiavi e per di più con il cellulare scarico. La disperazione vi porterà ad autoinvitarvi a casa degli amici.

Rompere i piatti e optare per quelli di plastica

Uno è cascato perché è scivolato, mentre la pila intera si è rotta durante il trasporto da una credenza e l'altra. I piatti per uno studente fuori sede sono sempre meglio in plastica.

Lasciare i fornelli accesi

Uscire di corsa perché vi siete svegliati tardi: un classico. Prepararsi al volo, altra abitudine che non passa mai di moda. Bisogna però ricordarsi le chiavi, mettere tutto in borsa e prendere il cellulare. Il fornello però lo lascerete sicuro acceso.



Bruciare le pentole

Tra uno squillo su Whatsapp e una notifica di like su Instagram ecco che il fornello continua a cuocere. Pochi minuti e avrete arrostito non la braciola, ma la cucina.



Bruciare i vestiti con il ferro da stiro

Diciamo la verità: questo disastro riguarda una categoria di studenti fuori sede di livello avanzato. Il ferro da stiro lo usano solo quelli più esperti e che proprio hanno speso tutti i propri risparmi in tintoria.Chi usa questo strumento magico la prima volta sicuramente lascerà un segno indelebile sui vestiti.



Dimenticare le chiavi dietro la porta

Forse l'incidente più comune tra gli studenti: le chiavi dimenticate dietro la porta di casa. Solo i pompieri vi salveranno.



Serena Santoli