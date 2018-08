Le 10 migliori università italiane per trovare lavoro

Scegliere l’università è il primo passo verso il mondo del lavoro, sarebbe comodo quindi decidere essendo consapevoli delle opportunità lavorative che un ateneo ti può offrire. Per rispondere a questa domanda QS, organizzazione che monitora le strutture specializzate in istruzione superiore, ha stilato anche per il 2018 la consueta classifica TopUniversities, che proclama gli atenei che daranno maggiori prospettive di trovare un'occupazione di livello agli studenti che si laureano nelle loro aule.

Le migliori università del mondo per trovare lavoro

10. Università di Pisa

9. Università di Torino

8. Università di Trento

7. Università di Padova

6. Università di Napoli Federico II

5. Università Cattolica del Sacro Cuore

4. Politecnico di Torino

3. Università di Roma La Sapienza

2. Università "Alma Mater" di Bologna

1. Politecnico di Milano

Nella classifica mondiale il podio è, come spesso accade, dominato dagli USA con lache si lascia tutte dietro, seguita dallae da. Un parametro che però è utile anche a chi si è già addentrato nei meandri della vita universitaria, per scoprire se la scelta fatta è stata quella più strategica per accedere al mondo del lavoro senza troppi problemi. Persino se si decide di rimanere in Italia? Perchéalla fine del percorso universitario. EccoL’Università degli studi di Pisa è una delle più antiche in Italia, fondata addirittura nel 1343, è oggi conta più di 20 dipartimenti. Inoltre la fama di quest’università è dovuta anche alla sua partecipazione alla “”, un'associazione internazionale che raccoglie gli atenei più blasonati del mondo. Per QS è tra il 251esimo e il 300esimo posto della classifica.Con più di 60.000 studenti iscritti, l’università di Torino (UNITO) è una delle più grandi e famose d’Italia. Nella classifica internazionale trova posto anche lei tra il 251esimo e il 300esimo posto. L’università garantisce un grado di insegnamento molto alto chee di trovare lavoro facilmente.Nel cuore delle Dolomiti, l’Università di Trento. Al suo interno sono presenti 10 dipartimenti ed è possibile conseguire diversi titoli di studio: la laurea a ciclo unico, la laurea magistrale, i master di primo e secondo livello e il dottorato di ricerca. Nella classifica internazionale si trova tra il 201esimo e il 250esimo posto.Insieme ad altri atenei - come Bologna, Parigi, Cambridge e Oxford - l’università di Padova fu una delle prime ad utilizzare uno specifico metodo educativo, oggi diffuso in tutto il mondo:Anche l'ateneo veneto si posiziona nella fascia tra il 201esimo e la 250esimo posto.Sempre nel range 201-250 troviamo l’Università Federico II a Napoli, un ateneo che promuove il suo carattere, fornendo borse di studio agli studenti stranieri (25 sono garantite). L’ateneo è uno dei più antichi al mondo, poiché fu fondato dal re che gli dà il nome, nel 1224.La Cattolica, è la, contando più di 41.000 studenti, divisi in 12 facoltà. Si classifica tra il 131esimo e il 140esimo posto nella classifica globale, offrendo più di 200 programmi in lingua italiana e molti corsi di laurea e programmi estivi o semestrali in. Grazie ai suo numerosi contatti, trovare lavoro uscendo da quest’università è davvero cosa semplice.Il Politecnico di Torino è molto conosciuto sia in Italia che all'estero per la completa preparazione che garantisce soprattutto in. Con 33.000 studenti, di cui il 16% stranieri, si posiziona tra il 121esimo e il 130esimo posto.La Sapienza, un’altra delle più antiche e più grandi università d’Europa, è frequentata da oltre 111.000 studenti che hanno la possibilità di scegliere trae altrettante specializzazioni. Per poco non entra nella top100 mondiale: La Sapienza, infatti, si trova tra il 111esimo e il 115esimo posto.L’università di Bologna è strutturata come un, le sue 11 scuole e i suoi 33 dipartimenti infatti sono dislocati in tutta la regione Emilia-Romagna. Troviamo campus anche a Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, oltre che una sede a Buenos Aires. Alla fine il suo posizionamento nel range 101-110, sfiorando l'eccellenza.Primo nella classifica italiana e ben trentanovesimo in quella globale il Politecnico di Milano si afferma come. Fondato nel 1863, il Politecnico è un istituto universitario di, i suoi campi di studio comprendono anche architettura, design e ingegneria.



Federica Martiello