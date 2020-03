18 app, gli acquisti più in voga su Amazon: De Lellis batte tutti

Bonus Cultura: le classifiche di Amazon

1. Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza!, di Giulia de Lellis

2. L’interpretazione dei sogni Ediz. integrale, di S. Freud

3. 1984, di G. Orwell

1. Colpa delle favole, di Ultimo

2. Ultimo: Peter Pan, di Ultimo

3. Playlist, di Salmo

Cosa si può comprare con 18app su Amazon

Dal 5 marzo anche gli studenti nati nel 2001 possono usufruire del, iniziativa dedicata a promuovere la cultura tra i giovani che permette loro di ottenereda spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera., realtà internazionale dello shopping online, ha stilato ladai ragazzi nel corso dell’ultimo anno con il buono. Curiosi di conoscere i libri più letti e i cantanti più ascoltati? Ecco cosa ha rivelatoI nati nel 2001 avranno tempo fino alper spendere i 500 euro in prodotti culturali del Bonus Cultura. Intanto, Amazon.it ha rivelato ie inella terza edizione di. A vincere la medaglia d’oro ècon "" Il disco più ascoltato, invece, è "" di. A riscuotere successo tra i neo diciottenni dell’ultima edizione anche titoli di scienza, tecnologia, medicina. Molti studenti, inoltre, hanno acquistato fumetti e manga, libri di letteratura e scienze sociali e biografie. Ecco i tre libri più acquistati su Amazon.it:La musica italiana si conferma la più apprezzata tra i diciottenni italiani. Il cantante più ascoltato?con ben due dischi in top 5. Il genere favorito è il pop, seguito da rap, hop hop, indie, rock e metal. Ecco i dischi più acquistati attraverso l’utilizzo del bonus cultura:I neo diciottenni italiani nati nel 2001 hanno tempo fino al 31 agosto per ottenere ile potranno spenderlo fino al 28 febbraio 2021. Per farlo bisogna registrarsi sul sito dedicato dicon la propria identità digitale (SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale) attivabile tramite gliaccreditati. Il Bonus può essere speso anche su Amazon.it nelle categorie libri, eBook Kindle, audiolibri, CD e Vinili, DVD e Blu-Ray. Una volta creati e convertiti i buoni in codici Amazon, i neo diciottenni dovranno inserirli al momento del riepilogo ordine nella sezione “”. Da quest’anno, inoltre, la piattaforma aggiunge unin più per i neomaggiorenni: tutti i nati nel 2001 che effettueranno un acquisto di prodotti idonei all’iniziativa, per un tempo limitato, avranno accesso a promozioni dedicate.