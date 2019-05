Le 10 cose che tutti fanno appena finisce la scuola

1. Falò in spiaggia

2. Andare ad un concerto

3. Visitare posti che non avete mai visto

4. Dormire sotto le stelle

5. Campeggio

6. Vedere l’alba

7. Festa in piscina

8. Organizzare una grigliata

9. Dichiarare i vostri sentimenti

10. Bagno a mezzanotte

Mancano ormai pochissimi giorni alla fine dell’anno scolastico, momento attesissimo da tutti gli studenti che, con lo sguardo sognante e con la mente già sotto l’ombrellone a gustare una fresca granita, si preparano ad un’estate incredibilmente spensierata e non priva di nuove esperienze.Per chi non avesse ancora le idee ben chiare, vi proponiamo 10 cose che dovete assolutamente fare immediatamente dopo la fine della scuola per godervi al meglio la vostra estate:Guarda anche:Sappiamo tutti che separarci dai nostri amici dopo un’intera giornata passata insieme in spiaggia a giocare a beach volley o a nuotare tra le indomabili onde non è mai piacevole.Perché, allora, none rimanere in compagnia alla, magari con l’accompagnamento di qualcheda arrostire sulle fiamme?Potrebbe risultarvi banale, ma non c’è niente di meglio che poter ascoltare finalmente dal vivoMeglio restare informati, dunque, su tutte le tappe del tour dell’artista che più amiamo e cogliere al volo questa preziosa occasione!È tutto l’anno che aspettate con ansia di potervi dedicare completamente a voi stessi eche durante l’inverno, sommersi da nuovi argomenti da studiare e compiti in classe fissati all’ultimo momento, non avete avuto il tempo di soddisfare: è arrivato il momento difinalmente per il viaggio che avete sempre desiderato!Perché aspettare e ritrovarsi poi, alla fine dell’estate, con il desiderio inappagato di visitare il posto dei vostri sogni, che sia una grande città, un luogo incontaminato o un piccolo e caratteristico villaggio?, magari in compagnia dei vostri più cari amici, è una delle esperienze più incredibili che possiate fare in estate!D’altronde, se il tempo è dalla nostra parte, come si fa a non approfittarne e godersi una sensazione simile diSe siete degli amanti della vita all’e vi considerate degli, una bella settimana in campeggio è quello che fa per voi!Zaino in spalla, allora, e armatevi di una tenda, un sacco a pelo e tanta forza di volontà:Provate a chiedere ai vostri amici e invitate più persone che potete perché ilsi rivelerà fondamentale!Siamo tutti capaci di goderci un bel tramonto, magari sdraiati sul lettino con in mano una bibita fresca, ma quanti di voi quest'estate riusciranno ae a godersi la meravigliosa vista delOrganizzate un bele cercate di restare svegli per non perdervi lo spettacolo: è un’esperienza che dovete assolutamente fare!C’è sempre un buon motivo per organizzare uno strepitosoe invitare quante più persone conoscete: prendete un po’ di stuzzichini e preparate qualche, passerete sicuramente una giornata all’insegna delPerché non approfittare della bella stagione e prendere tutto l’occorrente per uncon il vostro gruppo di amici?Che sia in giardino, in terrazzo o sulla spiaggia non fa alcuna differenza! L’importante è dividersi i compiti e portare tutto il necessario:Quale stagione migliore per farsi finalmente avanti eal ragazzo o alla ragazza che ci piace?Aspettare non serve, e le vacanze estive sono per eccellenza il periodo migliore per far nascere nuove storie d’amore:Se dovesse andare male, però, cercate di non disperarvi e ricordate cheQuante volte vi siete giurati che l’avreste fatto ma poi alla fine non ne avete avuto il coraggio?Quest’estate non commettete questo errore e, senza pensarci troppo,Tranquilli, non c’è il rischio che le acque plumbee, oscure e minacciose vi inghiottano o che emerga qualche animale mostruoso: non abbiate paura e approfittate della temperatura dell’acqua ancora calda!