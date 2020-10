Lockdown in Italia, siamo allo scenario 3: quali sono le fasi prima della chiusura?

Italia allo scenario 3: cosa sta succedendo?

Arriveremo allo scenario 4?

Ieri, 28 ottobre 2020, nel corso del, il Presidente del COnsiglio, Giuseppe Conte,Ha quindi fatto riferimento al documento dell ’Istituto superiore di Sanità, “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione” , chee le contromosse da adottareIn questo momento il Paese in che scenario è? Scopriamolo.Il Premier Conte, parlando ai deputati presenti in aula,partendo dal documento stilato dall’Istituto Superiore di Sanità,che si verifica quandoovvero il tasso di riproduzione del virus che misura quante persone in media vengono contagiate da ciascun infetto, a livello regionale. In Italia sono già settimane che il livello di Rt è di 1.5in alcune regioni vicine o sopra la soglia di 2: come Lombardia, Piemonte, Campania, Liguria, Umbria e Valle d'Aosta. Dunque questa situazione, che hanno visto la Dad aumentata al 75%,, come cinema, teatro e palestre. Ma quale sarà il passo successivo?Se la curva dei contagi, potremmo, nel giro di qualche mese o forse di qualche settimana,l’ultimo designato dall’Istituto Superiore di Sanità: cosa succederebbe allora?: “Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo. Uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine dei nuovi casi.” E dunque il documentocome: “In uno scenario nazionale di questo tipo è presumibile che molte Regioni siano classificate a rischio alto e, vista la velocità di diffusione e l’interconnessione tra le varie Regioni, è improbabile che vi siano situazioni di rischio inferiore al moderato. Se la situazione di rischio alto dovesse persistere per un periodo di più di tre settimane, si rendono molto probabilmente necessarie misure di contenimento molto aggressive.” Dunque: ci arriveremo?