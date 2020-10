Inno alla Gioia

Il testo dell'Inno alla gioia

L’inno alla gioia, conosciuta anche come l’Ode alla gioia, è stata scritta nel 1785 da Friedrich Schiller, famoso poeta e tragediografo di origine tedesca. L’opera venne pubblicata dopo un anno all’interno del periodico Thalia. Successivamente nel 1808 venne pubblicata una versione che comprendeva un cambiamento nella prima strofa, mentre l’ultima strofa fu eliminata.Quest’ode viene molto spesso attribuita a Ludwing van Beethoven, il quale la utilizzò come testo nella sua Nona Sinfonia nella parte corale. Di conseguenza, il motivo di Beethoven venne utilizzato come Inno d’europa nel 1972 da parte del Consiglio d’Europa e successivamente dall’Unione Europea.L’inno alla gioia rappresenta il pensiero del suo creatore, Shiller, nel creare un legame fraterno tra tutti gli uomini. Infatti questa concezione era anche sostenuta dallo stesso Beethoven. L’obiettivo di questo inno è quello di evitare di sostituire gli inni nazionali degli stati dell’Unione europea ma cercare di raggruppare tutti i valori e creare una forza derivante dalle diversità di ognuno. Infatti l’inno non possiede un testo ma solamente della musica perché la musica rappresenta un linguaggio universale che va oltre le lingue, religioni o orientamento politico e riesce ad esprimere al meglio alcuni ideali come la libertà, la pace e la solidarietà he sono fondamentali per l’Europa stessa.Di tale Inno, ne esistono diverse versioni per piano, fiati, banda ed orchestra sinfonica, ideati da parte di Herbert von Karajan, famoso direttore d’orchestra del 1900.Da un punto di vista più umano, l’inno alla gioia rappresenta un ideale romantico che sottolinea i legami di amore ed amicizia tra gli uomini. Tutto ciò infatti, è come se riportasse al visione divina dell’uomo che era alla base dell’antica Grecia.Il testo tradotto in italiano recita così:«Gioia, bella scintilla divina,figlia dell'Eliseo,noi entriamo ebbri e frementi,o celeste, nel tuo tempio.Il tuo incanto rende unitociò che la moda rigidamente separò,i mendichi diventano fratelli dei principidove la tua ala soave freme.Abbracciatevi, moltitudini!Questo bacio vada al mondo intero!Fratelli, sopra il cielo stellatodeve abitare un padre affettuoso.»