La cavalcata delle valchirie

Tematiche dell’opera

L'utilizzo dell’opera nella cinematografia

La cavalcata delle valchirie è un testo di musica classica di Richard Wagner, detta in in tedesco Walkürenritt. Quest’opera fa parte dell’opera La Valchiria, costituendone il terzo atto. Il tema dell’opera è stato elaborato da Richard Wagner nel mese di luglio 1853 ed è diventato parte integrante dell’intera opera musicale nel corso dell’anno 1854.Solo nel 1856 l’intera opera musicale è stata rappresentata. La cavalcata delle valchirie è l’opera più nota di Richard Wagner e la si conosce soprattutto nell’ambito della cultura popolare. Viene considerata anche come un punto di riferimento dell’opera eroica e riguarda tutto ciò che è attinente al tema della guerra.L’opera è il seguito de L’oro del Reno e anticipa Sigfrido.Lo scopo della Valchiria nell’opera è quello di proteggere quelli che sono i guerrieri che le sono stati indicati da Odino e di portare invece nel Valhalla i guerrieri che sono morti valorosamente. Il Valhalla è una grande sala dorata in cui le anime in questione attendono il cosiddetto Ragnarok che consisterebbe nello scontro tra il caos e l’ordine. E’ la Valchiria che potrebbe anche cambiare le sorti della battaglia, avendo la meglio perfino sulla volontà di Odino. Però se la Valchiria agisse in questo modo verrebbe annientata in un lungo sonno e verrebbe anche bandita per volere divino.Questo è quanto succede nell’opera musicale suddetta scritta dall’autore Richard Wagner.L’opera viene utilizzata tantissimo anche nell’ambito di tantissime opere cinematografiche, come ad esempio nel film Nascita di una Nazione, diretto dal regista David Wark Griffith nel corso dell’anno 1915; nel celebre film di Francis Ford Coppola Apocalypse Now, quando tutta una serie di elicotteri inserisce la musica di Wagner per cercare di innescare un vero e proprio terrore psicologico durante un attacco ai danni di un villaggio nord vietnamita.