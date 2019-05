Maturità, il toto-tema dei giornalisti italiani: scommesse su Leopardi e Merini, senza dimenticare il clima

Maturità 2019, le possibili tracce di prima prova secondo i giornalisti

Toto-tema maturità 2019: i temi di attualità possibili nelle tracce

Toto-esame 2019: i maturandi sono d'accordo?

Siamo a fine maggio ed ecco che l’ansia dei maturandi raddoppia, il fermento intorno all’esame cresce e i ragazzi scambierebbero volentieri le loro madri per un’anticipazione sulle tracce delle prove che dovranno affrontare a giugno. Purtroppo nessuno - se non gli addetti ai lavori - è a conoscenza del contenuto dei compiti destinati. Tuttavia, per aiutare gli studenti, Skuola.net nel corso dell'anno scolastico ha; alla ricerca". Eccola la domanda cardine. E le grandi firme dell’informazione non si sono tirate indietro. Ma, così come avvenuto per il recente totoesame diffuso da Skuola.net , in cui gli studenti avevano avuto difficoltà a trovare un accordo, anche i giornalisti si sono divisi tra varie opzioni. Ognuno di loro ha scelto autori e argomenti di attualità sui quali scommettere in vista dell'ormai prossima prima prova, in programma per il 19 giugno. Quali saranno stati i risultati?Ad esempio, il campione intervistato (12 in totale) non è stato unanime nel puntare il dito verso uno o più scrittori. Complessivamente, però, ci sono due nomi che spiccano:. Tradizione e innovazione insieme. Ma, proprio a proposito di innovazione, sono stati molti i giornalisti che hanno proposto nomi inusuali per la Maturità.', che hanno fatto emergere come possibile autore del ‘900. Il motivo? Spingere gli studenti a una riflessione sul tema del rapporto uomo-tecnologia.Rimanendo nel campo degli ‘insoliti’,, ha fatto il nome di, esempio di testo sul quale poter ragionare sui temi immigrazione, accoglienza, sulle differenze, sull’apertura e sulla chiusura che l’Italia e l’Europa stanno avendo negli ultimi anni., ha invece proposto una delle autrici più pop citate in questo totoesame:; perché, secondo Calabresi, oltre ad essere uno dei libri più letti e venduti di sempre, è un fenomeno che ha avvicinato migliaia di giovani alla lettura e che tocca temi importanti e fornisce diversi spunti da cui partire per ragionare sulla nostra società. Non manca però chi rimane ancorato ai classici. Oltre al citatissimo Leopardi, i giornalisti hanno parlato diffusamente dei pilastri della letteratura italiana., sul quale scommette inveceSe sugli autori ci si divide in tante fazioni, sull'attualità i giornalisti vanno quasi a colpo sicuro. Come prevedibile, è questa la domanda dove si sentono più preparati.Il consenso è pressoché unanime:. A marcare stretto la battaglia per il Pianeta, simboleggiata dall’c’è la questione ‘’ (che potrebbe avere un’appendice nella questione della Brexit, come fatto presente da Alessandro Gilioli, vicedirettore de L'Espresso): complici anche le recenti elezioni, mette d’accordo più della metà dei giornalisti intervistati., che raccoglie 6 voti su 12. E proprio sui migranti e sulle migrazioni è stato, a proporre un’importante chiave di lettura: “Io ho fatto la Maturità nel 2000 e come tema di attualità uscì l'immigrazione. Il che pone una domanda 'Cos'è attualità e che cos'è storia'?”.Ma la rosa degli spunti è veramente ampia., fa notare come il- che nel 2019 celebra il suo anniversario numero centodieci - sia senz’altro una. Mentre dal mondo della radio due direttori,- fanno presente che anche la traccia riguardante lo, legata al 50esimo anniversario dallo, può senza dubbio essere nelle corde del Ministero. Un altro argomento di stretta attualità è stato introdotto da, che ha ricordato comeabbia rimesso l’accento su quanto sia importante la salvaguardia del nostro patrimonio artistico.Ma quanto effettivamente i giudizi del mondo dei big dell’informazione sono affini all’esame che hanno immaginato i maturandi.. Sono diversi i punti di contatto tra studenti e giornalisti, soprattutto per quanto riguarda le: da entrambe le partisbaragliano ogni possibile avversario. Affinità anche sul, che vede di nuovo d’accordo adulti e ragazzi. Meno probabile secondo i maturandi è invece una traccia sull’Europa, che invece tanto piace e interessa alla stampa nazionale.