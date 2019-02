Simulazioni maturità 2019: i professori mettono il voto sul registro?

Il 19 e il 28 febbraio saranno giornate molto importanti per i maturandi: in queste date si svolgeranno le simulazioni delle prove di Maturità 2019. I ragazzi avranno così la possibilità di confrontarsi con una prova che ricalca per struttura e tipologia quella che dovranno affrontare all’esame di Stato. Anche le griglie di valutazione che i docenti dovranno utilizzare sono quelle fornite dal Miur, le simulazioni infatti saranno oggetto di voto. Molti quindi gli studenti che si stanno chiedendo se le prove faranno media…Scopri la risposta a questo quesito!

Simulazioni maturità 2019: il voto

Simulazione maturità 2019: le date delle simulazioni

Essendo una simulazione della prova della Maturità 2019 , anche le griglie che i docenti dovranno utilizzare per la correzione saranno le stesse che verranno utilizzate all’esame di Stato. Il voto di queste prove, però,Nella circolare del Miur che annuncia le date delle simulazioni è infatti precisato “Fermo restando cheautonomamente predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo”.Sono quattro in tutto le date in cui il Miur pubblicherà sul proprio sito i testi delle simulazioni delle prove:Come specificato nella circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Le scuole, nell’ambito della loroe organizzativa, potranno utilizzare tali materiali sia in modalità ‘simulazione’ nello stesso giorno della pubblicazione, sia con modalità che ne prevede l’impiego nell’ordinaria attività didattica”. Insomma, se sei un maturando e vuoi sapere quando potrai metterti alla prova con le simulazioni di Maturità, devi attendere la comunicazione da parte della tua scuola.



