Traccia seconda prova 2019 liceo coreutico: Tecniche della danza

Oggi, giovedi 20 giugno, tutti i maturandi stanno svolgendoL'esame è stata ritoccata di molto dalla nuova riforma. Infatti il Miur, per la prima volta, ha deciso di introdurre la possibilità di una prova multidisciplinare, basata quindi su più materie. Questo però non vale per ilPubblicheremo la traccia non appena possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.La materia che quest’anno è stata scelta dal ministero per la sezione coreutica èQuesto indirizzo, articola la seconda prova in due sezioni.Nella prima parte dell’esame, è prevista l’esibizione collettiva (che può durare massimo due ore) nella quale tutti i candidati sono protagonisti di un esibizione nella quale dovranno essere verificate le conoscenze dei contenuti, distinti tra Danza Classica e Danza Contemporanea.Poi si passerà alla stesura di una relazione scritta che riguarderà l’analisi stilistica degli elementi tecnici dell’esibizione più alcuni riferimenti a Storia della Danza. La seconda parte dell’esame si svolgerà nei giorni successivi e consisterà in una prova individuale (10 minuti).La redazione di Skuola.net sarà a fianco di tutti i maturandi durante ognuna delle giornate della maturità 2019. Se avete dubbi, segnalazioni, o volete consigli poteteCi teniamo a ripetere che le tracce d'esame e le soluzioni dei nostri tutor non saranno tuttavia pubblicate prima dell'orario consentito per legge.per evitare di compromettere l'esame dei maturandi. Sempre per lo stesso motivo, le soluzioni non saranno in nessun caso disponibili prima del tempo stabilito per legge.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti: