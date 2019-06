Seconda prova 2019 Meccanica meccatronica ed energia: Riciclo cartucce tracce e soluzioni Maturità

Segui in diretta live tutto sulle Tracce e le soluzioni seconda prova maturità 2019

Tracce Maturità 2019 seconda prova ITMM - articolazione Meccanica e meccatronica

Tracce Maturità 2019 ITMO - articolazione Meccanica e meccatronica opzione tecnologie occhiale

Tracce Maturità 2019 ITMP - articolazione Meccanica e meccatronica opzione tecnologie delle materie plastiche

Tracce Maturità 2019 ITEN - articolazione Energia

Soluzioni seconda prova Maturità 2019 Meccanica meccatronica ed energia

Giovedì 20 giugno, si sta svolgendo la seconda prova per tutti i maturandi italiani, finalizzata a misurare le conoscenze nelle materie di indirizzo delle diverse scuole.Come stabilito dal Miur a gennaio, la seconda prova da quest’anno sarà profondamente diversa rispetto al passato poiché per la prima volta si configura come un compito a carattere multidisciplinare sulle materie caratterizzanti e fondamentali del proprio percorso di studi.La traccia scelta dal Miur verte sul processo di riciclo delle cartucce da stampante. Tratto da un articolo dell'ingegnere Roberta Lazzari.Per l'istituto tecnico Meccanica e meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e meccatronica, le discipline oggetto di seconda prova maturità 2019 sono Disegno, progettazione e organizzazione industriale e Meccanica, macchine ed energia.Pubblicheremo le tracce appena sarà possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.Per l'istituto tecnico Meccanica e meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e meccatronica, opzione tecnologie occhiale, le discipline oggetto di seconda prova maturità 2019 sono Disegno, progettazione e organizzazione industriale e Tecno. Meccaniche processo prodotto ind. Occhiale.Pubblicheremo le tracce appena sarà possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.Per l'istituto tecnico Meccanica e meccatronica ed energia, articolazione Meccanica e meccatronica, opzione tecnologie delle materie plastiche, le discipline oggetto di seconda prova maturità 2019 sono Tecnologie Meccaniche E Plasturgiche, Disegno Ed Organizzazione Industriale.Pubblicheremo le tracce appena sarà possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.Per l'istituto tecnico Meccanica e meccatronica ed energia, articolazione Energia, le discipline oggetto di seconda prova maturità 2019 sono Impianti energetici, disegno e progettazione e Meccanica, macchine ed energia.Pubblicheremo le tracce appena sarà possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.Le soluzioni delle tracce per tutti gli indirizzi dell'istituto tecnico saranno pubblicate solo dopo i tempi minimi dettati dal MIUR. Nonostante ciò i nostri Tutor non stanno svolgendo queste prove, quindi le soluzioni potrebbero tardare. Se tu sei uno studente, hai completato la prova e vorresti aiutare i tuoi compagni in difficoltà puoiLa redazione di Skuola.net sarà a fianco di tutti i maturandi durante ognuna delle giornate della maturità 2019. Se avete dubbi, segnalazioni, o volete consigli poteteCi teniamo a ripetere che le tracce d'esame e le soluzioni dei nostri tutor non saranno tuttavia pubblicate prima dell'orario consentito per legge.per evitare di compromettere l'esame dei maturandi. Sempre per lo stesso motivo, le soluzioni non saranno in nessun caso disponibili prima del tempo stabilito per legge.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti: