Maturità 2020, seconda prova Matematica e Fisica: guida alla traccia dello scientifico

Maturità scientifica, traccia miste in seconda prova

Maturità 2020, quadro riferimento traccia mista Fisica e Matematica

"Nel caso in cui la scelta del D. M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari."

Durata seconda prova scientifico maturità 2020

Maturità 2020, seconda prova scientifico: Matematica

"consiste nella soluzione di un problema a scelta tra due proposte e nella risposta a quattro quesiti tra otto proposte.

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico.

In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di modelli e la risoluzione di problemi.

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non artificiose".

ARITMETICA E ALGEBRA

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche Algebra dei polinomi

Equazioni, disequazioni e sistemi

Triangoli, cerchi, parallelogrammi

Funzioni circolari

Sistemi di riferimento e luoghi geometrici Figure geometriche nel piano e nello spazio INSIEMI E FUNZIONI

Proprietà delle funzioni e delle successioni Funzioni e successioni elementari

Calcolo differenziale

Calcolo integrale

Probabilità di un evento

Dipendenza probabilistica

Statistica descrittiva

Maturità 2020, seconda prova scientifico: Fisica

"è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico.

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la capacità di argomentazione fisica attraverso l’uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di problemi attraverso la costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione matematica, l’argomentazione qualitativa, l’analisi critica di dati. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici significativi della fisica."

MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE

Incertezza di misura

Rappresentazioni di grandezze fisiche

Grandezze cinematiche

Sistemi di riferimento e trasformazioni

Moto di un punto materiale e di un corpo rigido Cinematica classica e relativistica

Lavoro ed energia

Conservazione dell’energia

Trasformazione dell’energia

Emissione, assorbimento e trasporto di energia

Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche

Fenomeni di interferenza

Dualismo onda-particella

Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo Campo gravitazionale

Campo elettromagnetico

Induzione elettromagnetica

Il Miur ha diramato il decreto ministeriale con le materie della maturità dell’ esame di Stato 2020. Una comunicazione che i ragazzi aspettavano da tempo. Con l’attenzione rivolta quasi tutta alla: anche quest'anno, infatti, i maturandi dovranno vedersela con unaVediamo allora quali sono le caratteristiche della prova e come svolgerla.La seconda prova maturità 2020 per lo scientifico sarà "mista" con argomenti di entrambe le materie. La struttura della prova prevede lae laRispetto alla vecchia maturità , la struttura della traccia riformata presenta una(da dieci a otto)(da cinque a quattro).Questo è quanto si trova sul quadro di riferimento sulla traccia mista di Fisica e Matematica:Per svolgere la traccia, il Miur ha indicato "da 4 a 6 ore" a seconda della complessità della prova. Lo scorso anno i maturandi dello scientifico hanno avuto 6 ore per svolgere la prova. La durata della prova è comunque stabilita dal Miur, che riporta il tempo massimo in calce sulla traccia.Secondo quanto riportato dal documento Miur sui quadri di riferimento, per quanto riguarda la matematica, la provaSecondo quanto riportato dal documento Miur sui quadri di riferimento, riguardo la fisica, la prova