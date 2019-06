Maturità 2019 Informatica e telecomunicazioni seconda prova: infrastruttura tecnologica e link radio piattaforma petrolifera

Traccia maturità seconda prova 2019 Informatica e telecomunicazioni ITIA - articolazione informatica

Traccia maturità seconda prova 2019 Informatica e telecomunicazioni ITTL - articolazione telecomunicazioni

Informatica e telecomunicazioni: come è strutturata la seconda prova maturità 2019

Maturità 2019: La help line

Giovedì 20 giugno, siper tutti i maturandi italiani, finalizzata a misurare le conoscenze nelle materie di indirizzo delle diverse scuole.Come stabilito dal Miur a gennaio,da quest’anno sarà profondamente diversa rispetto al passato poiché per la prima volta si configura come un compito asulle materie caratterizzanti e fondamentali del proprio percorso di studi.Come traccia è uscito un problema sulla realizzazione di un'infrastruttura tecnologica che offra un servizio turistico ai cittadini di una città.La seconda prova del tecnico Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica verte su Informatica e Sistemi e reti.Pubblicheremo le tracce non appena sarà possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.Invece per articolazione telecomunicazioni si parla di una traccia su una piattaforma petrolifera offshore. Progettare itra la terra ferma e la piattaforma.La seconda prova del tecnico Informatica e telecomunicazioni articolazione telecomunicazioni verte au Telecomunicazioni e Sistemi e reti.Pubblicheremo le tracce non appena sarà possibile. Ricarica la pagina: l'articolo è in aggiornamento.La seconda prova ha carattere multidisciplinare.Per l’indirizzo informatica, le materie oggetto di esame sono:Questa prova prevede la proposizione di un caso professionale attraverso situazioni-problema, dati e documenti.Anche per l’indirizzo Telecomunicazioni, la prova sarà multidisciplinare su due discipline:In questo caso la prova prevede la progettazione e la gestione di sistemi o prodotti delle diverse filiere. Ma non solo, anche l’analisi di problemi tecnologici-tecnici, partendo da prove di laboratorio o ambienti di simulazione.La redazione di Skuola.net sarà a fianco di tutti i maturandi durante ognuna delle giornate della maturità 2019. Se avete dubbi, segnalazioni, o volete consigli poteteCi teniamo a ripetere che le tracce d'esame e le soluzioni dei nostri tutor non saranno tuttavia pubblicate prima dell'orario consentito per legge.per evitare di compromettere l'esame dei maturandi. Sempre per lo stesso motivo, le soluzioni non saranno in nessun caso disponibili prima del tempo stabilito per legge.Per ogni informazione, dubbio o problema, ecco i nostri recapiti: