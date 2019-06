Prima prova Maturità 2019, guida di grammatica per non fare errori

Le doppie

Ci ritroviamo alla prima prova di italiano della maturità 2019 e riaffiorano piccole o grandi incertezze mai veramente affrontate sulla grammatica e sull’ortografia. Niente paura ragazzi, vi abbiamo preparato uno specchietto che elenca e chiarisce gli errori, o orrori, più comuni della lingua italiana: quelli legati. In più la nostra tabella vi chiarirà la grafia giusta di tantesu cui è facile inciampare.L'uso delle doppie prevede delle norme che dovremmo aver acquisito già dalla prima elementare, ma ogni tanto la nostra memoria fa cilecca. Ripassiamole insieme!Ricordatevi che: a + prendere = apprendere; così + detto = cosiddetto.Le parole con suffisso -iere vogliono la doppia z: corazziere, tappezziere.invece:- la consonante b del suffisso a/e/i-bile: passabile, calcolabile, indelebile, incredibile, udibile, invisibile;- la c davanti a vocale u + altra vocale non raddoppia mai, a parte il caso della parola taccuino;- la -g e la -z seguite da -ione: guarnigione, cagione, correzione, collocazione;- le parole che contengono -zia e -zie: inezia, delizia, azienda. Fanno eccezione: pazzia, razzia;- le parole composte quando sono precedute da contro, sotto, tra: controbattere, sottovuoto, traboccare.A volte, la presenza di una doppia consonante dipende direttamente dalla sua derivazione dal latino. In questi casi dovreste conoscere la parola per scriverla correttamente, per cui usate il vocabolario, una risorsa preziosa perché è lecito consultarlo anche in sede d’esame, ogni volta che avete un dubbio.Guarda anche:Avete qualche problema ad accentare o apostrofare in modo corretto? Vi illustriamo i più comuni errori da non fare assolutamente!: l’articolo indeterminato maschile e tutti i suoi composti non vogliono mai l’apostrofo.: finalmente potete essere sicuri che la forma giusta è(la stessa cosa vale per tal, che non vuole mai l’apostrofo).: quando il se è da solo, ma sottintende stesso, vuole l'accento: Ha fatto tutto da sé. Quando il se è accompagnato da stesso, non vuole l'accento: Quando il da è una preposizione semplice, non si accenta: Arriva da Bergamo.Quando il da è un imperativo singolare, ci vuole l'apostrofo: Da' retta a tuo padre!Quando il da è terza persona singolare del verbo dare, ci vuole l'accento: Lucia dà da mangiare al gatto.Alcuni verbi prevedono come ausiliare il, alcuni il, e altri possono avere entrambi i verbi come ausiliari. Sbagliare è un grave errore e per questo vi insegniamo delle piccole regole da non dimenticare.Si coniugano con- iSi coniugano con- iI verbi intransitivi sono spesso irregolari, ma tendenzialmente usano, e usanoAlcuni verbi (come vivere, volare, scivolare e altri che indicano condizioni atmosferiche, come grandinare, nevicare, piovere) possono avere come verbo ausiliare sia il verbo essere che il verbo avere. Lo stesso vale per i verbi modali (potere, dovere, volere).In questi casi, quindi, le due forme sono equivalenti, mentre in altri l’uso di un ausiliare piuttosto che l’altro è opinabile ma modifica il significato (es. ha migliorato/è migliorato).Guarda anche:Per gli errori sulla, bisogna stare attenti: per quanto riguarda i primi, usate il dizionario e ripassate per bene quelle che non vi ricordate; per i secondi, invece coniugate il verbo e unitelo poi al prefisso (ad esempio, per coniugare soddisfare seguite la coniugazione di fare).Ecco una piccola tabella con alcuni verbi difficili della lingua italiana:Ci sono espressioni che possono portare in errore perché, essendo ambigue nella pronuncia della lingua parlata, possono confondere facilmente quando si mettono per iscritto. Ecco una tabella suglipiù comuni.Carla Ardizzone