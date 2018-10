Paura di non essere ammesso all'esame? Scopri se stai rischiando

L’esame di maturità 2019 si sta avvicinando; ogni mese che passa spaventa sempre di più i futuri maturandi. E, se può sembrare ancora presto per fare dei calcoli, è meglio sapere quali sono i numeri fondamentali a cui bisognerà badare per avere la certezza di potersela giocare di fronte ai commissari d'esame. Perché, prima di pensare alle prove e alla preparazione per i giorni della maturità, c’è una domanda cruciale da porsi: Sono sicuro di essere ammesso all’esame?

Ammesso o non ammesso?

L’ammissione all’esame non è sempre così scontata, anche perché i dati del Miur dicono che sono più i ragazzi non ammessi che quelli bocciati una volta sostenuto l’esame di maturità. I professori preferiscono fermare prima gli studenti che, se portati all' esame di Stato , andrebbero quasi sicuramente incontro a una bocciatura. Per ovviare a questa minaccia, costantemente in agguato, meglio costruirsi una buona reputazione il prima possibile. Scopriamo perciò insiemeper poter superare con successo l'anno scolastico che porta alla maturità 2019.





Criteri per l' ammissione alla Maturità 2019

Ecco quali sono i requisiti d'ammissione all'esame di Stato 2019, ribaditi dall'ultima circolare del Miur:

La sufficienza in tutte le materie. Ebbene sì, è necessario avere una votazione non inferiore al 6 in tutte le materie; proprio in casi eccezionali il consiglio di classe potrebbe decidere di mandare avanti anche gli studenti con un'insufficienza, ma dovrà adeguatamente motivare tale scelta.

Il sei in condotta. Ricordiamo che anche la condotta ha il suo peso, infatti è impossibile essere ammessi se si ha meno di sei anche nel comportamento.

Non aver fatto troppe assenze. Le assenze potrebbero giocare a vostro sfavore. Se si perde il conto è finita. Se, infatti, supererete il limite di assenze e non avrete frequentato almeno i 3 quarti del monte ore di lezione svolte durante l'anno, sarà impossibile salvarvi.



Lucilla Tomassi