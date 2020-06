Maturità 2020, a una settimana dal via ancora incertezze sul nuovo maxi orale

L'elaborato per qualcuno è ancora un'incognita

Non ci saranno le buste, ma c'è chi non è convinto

Le domande extra sul programma potrebbero spiazzare

Analisi del testo all'orale: una novità che è sfuggita a molti

Dubbi pure su commissioni e punteggio

I maturandi ammettono la loro confusione

Della Maturità 2020 se n'è parlato così tanto negli ultimi due mesi che, ormai, anche il più minimo dettaglio sull'inedito maxi-orale dovrebbe essere chiaro a chi ne sarà coinvolto. In particolare agli studenti. Eppure le cose non stanno propriamente così. Secondo un sondaggio effettuato da Skuola.net tra 5mila maturandi, una quota che oscilla (a seconda delle domande) tra il 10% e il 20% degli intervistati dimostra diUn problema, visto che manca solo una settimana al via. E già su questo iniziano i primi guai: qualcuno (per fortuna pochi, il 5%)ma è convinto che ogni scuola possa decidere in autonomia quando partire. Se può rassicurare, non è colpa della congiuntura storica attuale: nel 2019 sempre Skuola.net rilevava che ad una settimana dall’inizio dell’esame, con una struttura però più articolata, era 1 studente su 5 a non saper indicare con precisione la data di inizio dell’esame.Leggi anche:Ma è sui contenuti del colloquio che la confusione, in parecchie teste, regna sovrana., ad esempio,, su un tema assegnato proprio dai professori di quelle discipline (in sostituzione della seconda prova). Inoltre,: qualcuno pensa che debba essere un lavoro multidisciplinare, in stile tesina, qualcun altro che andrà discussa 'a braccio', senza preparare nulla a casa. Cosa quest’ultima che, va detto, sulla carta non è del tutto impossibile: non è infatti prevista l’esclusione dall’esame o una “pena” per chi non invia l’elaborato alla commissione entro il 13 giugno (data ultima di consegna). Anche se il ministero dell’Istruzione specifica, ovviamente, che “se ne terrà conto in sede di valutazione”.Un altro passaggio su cui i maturandi appaiono molto disorientati sono; quelli che l'anno scorso erano inseriti nelle famigerate 'buste' a sorteggio, ora eliminate. Peccato che, a cui va aggiunto un 8% secondo cui i commissari non prepareranno nessuno spunto per verificare le capacità dello studente di collegare le varie materie tra loro.E allora non deve stupire che, pensando che il colloquio non possa comprendere anche “classiche” domande sulle materie studiate. Non solo: una volta compreso che dovrà darsi da fare per recuperare il tempo perso,(il 5% si limiterebbe alle materie d'indirizzo, il 7% aggiungerebbe solo l'Italiano, il 13% andrebbe alla deriva tornando indietro fino al programma di terzo superiore).Solamentesin dall'annuncio dei cambiamenti apportati quest'anno alla Maturità . Il 90% dei 'diplomandi' è consapevole che, ad esempio, lo(cancellato per ovvie ragioni) verrà- tra quelli affrontati dai docenti -. Ancora più ampia la platea di quelli che sono al corrente che dovranno rispondere anche a domande sue illustrare una relazione sulla propria esperienza di(gli attuali PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento): lo sa il 96%, praticamente tutti.Anche sulle questioni formali, però, per una percentuale non trascurabile di maturandi sarebbe consigliabile un veloce sguardo alle ordinanze.(tranne il presidente): una metà di questi pensa che la composizione sarà identica a quella degli altri anni (mista, metà esterni e metà interni), l'altra metà è tranquilla del fatto che pure il presidente sarà un docente interno. Così come: per il 13% l'orale attribuisce fino a 60 punti (quando, invece, sono 40), per il 3% avrà lo stesso peso del curriculum scolastico (50 punti per entrambi).Deve essere stata una brutta sorpresa scoprirlo così. Ma, in fondo,: più di 1 su 2, ancor prima di cimentarsi con le domande, riconosceva di ignorare molti passaggi del maxi-orale e circa 1 su 4 di averci capito davvero poco. Tutto sommato, quindi,