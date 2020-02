Maturità 2020: i requisiti per sostenere l’Esame di Stato da esterno

• Essere entrati nel diciannovesimo anno di età;

• Possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero la licenza media;

• Avere un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;

• Interrompere, mediante apposita domanda di sospensione, la frequenza alle lezioni ordinarie dell’ultimo anno di corso entro il 15 marzo 2020.



Maturità 2020: le scadenze per i maturandi esterni

Per tutti gli studenti che vogliono sostenere la Maturità 2020(non accompagnati dunque dal proprio Consiglio docenti e dalla propria classe),rappresenta un mese fondamentale perprevisti per intraprendere questo tipo di percorso.Guarda anche:Per poter accedere alla Maturità 2020 come, è necessario possedere i seguentiI maturandi che intendono sostenere l’Esame di Stato da esterni possono ritirarsi dalla frequenza delle lezioni entro e non oltre il. Inoltre, la domanda di partecipazione all’esame dovrà essere presentatae accompagnata dalla rispettivae dallanecessari per poter accedere all’Esame.Una volta completate correttamente tutte le procedure,dell’esame sarà assegnata dagliin base al territorio di residenza del candidato.