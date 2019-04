Maturità 2019: il totoesame del Vicedirettore del Tg1

Mentre la Maturità 2019 si avvicina, mancano infatti circa due mesi e mezzo al giorno della prima prova, sale inevitabilmente l’ansia dei maturandi. In molti infatti, nonostante le simulazioni e le numerose rassicurazioni da parte di docenti, non riescono proprio a stare tranquilli! Per questo motivo noi di Skuola.net abbiamo deciso di aiutare tutti i maturandi attraverso il format #PrimaProva. La formula, se ancora non la conosci, è semplice: un direttore di un’importante testata viene a trovarci per parlare proprio di Maturità 2019 e dare tantissimi consigli a riguardo. Prossimo appuntamento oggi 10 aprile alle ore 16.00 con il Vicedirettore del Tg1 Angelo Polimeno Bottai.

Angelo Polimeno Bottai in web streaming su Skuola.net

Con il Vicedirettore del Tg1 affronteremo la Maturità 2019 a 360°. Ad Angelo Polimeno Bottai chiederemo innanzitutto quali sono, secondo lui,in vista dell’ esame di Stato , ma anchese fosse a capo del Ministero dell’Istruzione. Insomma, sarà il protagonista di un vero e proprio totoesame! Essendo poi un giornalista, saprà certamente dare ai maturandi delle ottimela nuova tipologia che è entrata a far parte della Prima Prova di Maturità da quest’anno. Se sei curioso di sapere su quali argomenti punterà il Vicedirettore del Tg1 allora

#PrimaProva e non solo

Alla conduzione della puntata di oggi 10 aprile ci saranno come semprerispettivamente co-founder di Skuola.net e scrittore. Oltre a parlare di Maturità 2019, i due tenteranno un’impresa:Sarà stato un alunno modello oppure no? Per saperlo,