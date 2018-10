Maturità 2019, come sarà? Presto novità sul nuovo esame

La Maturità 2019 è ancora avvolta nel mistero. Come si svolgeranno le prove? E quali saranno i requisiti di ammissione all'esame? Niente è ancora detto e il Miur ancora tace. L’attesa però potrebbe essere finita: ecco perché.

Maturità 2019, in arrivo indicazioni precise

Prove Invalsi e Alternanza scuola-lavoro

Il Ministro Bussetti, infatti, aveva annunciato che nel mese di settembre il Miur avrebbe comunicato le modifiche che avrebbe apportato alla riforma dell'esame di Maturità, regolata ad oggi dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017.Inoltre, attraverso un’intervista rilasciata all’agenzia AGI, qualche giorno fa ha sottolineato cheSiamo ormai a ottobre e settembre è ormai passato: il tempo è scaduto, quindi a giorni dovremmo sapere di più sull'esame di maturità.Ma quali questioni erano rimaste in sospeso?Su questi due punti la: i Test Invalsi di quinta superiore non saranno un requisito di accesso all’ esame di Stato , stesso discorso per l’alternanza scuola lavoro. Tuttavia, leanche se non saranno funzionali per accedere alla Maturità.

L’ammissione all’esame

Le prove d’esame

Il credito scolastico

La commissione d’esame

Maturità 2019: altri cambiamenti in arrivo?

Il Test Invalsi e l’alternanza sono gli unici dueche sono stati cancellati. Per quanto riguarda gli altri, ancora in vigore, eccoli nel dettaglio:a meno che ilcon adeguata motivazione,in una disciplina. Essere ammessi con una insufficienza, ha però delle conseguenze per quanto riguarda l’attribuzione del credito.- avere laIn caso contrario non si viene ammessi alla Maturità.Su questo punto c’è probabilmente la novità più significativa della Maturità 2019:Una volta affrontata la prima prova e la seconda, rimane l'orale per concludere le prove.Una delle maggiori novità della Maturità 2019 riguarda ilda 25 punti si passa a. Anche irispetto al passato.per un totale di massimo 60 punti che, sommati ai 40 del credito scolastico, fanno 100.Al momento è uno dei punti del vecchio esame di Maturità che non verrà modificato: iIl tempo stringe e, ormai a giorni,. Rimaniamo in attesa di novità dal Miur: si tratta ormai di aspettare pochissimo. Come facciamo a dirlo? Semplice, oltre alle parole del ministro che vi abbiamo riportato, anche: tutto fa quindi pensare che in questi primi giorni del mese possano arrivare