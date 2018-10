Maturità 2019, come sapere subito le novità sull'esame di Stato

Sono moltissimi i ragazzi che sono in ansia per scoprire tutte le informazioni sulla nuova maturità! A breve, infatti, il Miur dovrebbe darci qualche notizia. Ma come fare a scoprire subito tutto ciò che ci interessa sugli esami? Ecco alcuni trucchetti per arrivare alla notizia prima di tutti!

Scopri con noi le novità sulla maturità 2019

Il primo consiglio, è quello di seguire i nostri canali. Come ogni anno, infatti, seguiremo la maturità 2019 in diretta tenendovi aggiornati in tempo reale. Quindi,insomma, state con noi per sapere tutto sull' Esame di Stato 2019.

E se preferisci Instagram, clicca qui sotto!





Occhio ai social del Miur

Sito Miur sulla maturità 2019

Ma non solo! Un altro consiglio è quello di tenere d'occhio, il profilo social ufficiale del Ministero su Facebook e Twitter. Molto attivo durante tutto l'arco dell'anno, è senza dubbio un'altra fonte sicura da cui apprendere, sempre in diretta,Altro modo in cui carpire informazioni in tempo reale è quello, un po' più "classico" e meno "social", di andare sul sito ufficiale del Miur dedicato all' esame di Stato . Come il Ministro "approverà" le nuove norme e regolamenti, apparirà "magicamente", un bel comunicato sul sito. Ma se non volete mettervi alla ricerca di comunicati e cinguettii, lasciate fare il lavoro a noi e stay tuned su Skuola.net.