Maturità 2019 lode: criteri e come viene attribuita

Avere la lode per la maturità 2019 è un traguardo che molti sperano di raggiungere. Non è un traguardo facile: infatti è un percorso che non può iniziare l'ultimo anno, ma che è continuo nei tre anni finali.

Quest'anno, oltre alla difficoltà ordinaria di raggiungere 100 e lode, cambierà anche il punteggio di ciascuna prova. Questo è dovuto a un normale rimescolamento dei punti, considerato l'eliminazione della terza prova.

E quindi, nella marea di novità che gli studenti affronteranno quest'anno, sorge anche questo dubbio: come si può raggiungere il punteggio massimo? Skuola.net illustrerà quali sono i criteri per arrivare al tanto desiderato 100 e lode!



Maturità 2019: assegnazione dei punteggi

Scopriamolo insieme.Alla base di questo importante obiettivo va considerato che la lode non è facile da raggiungere, non si può improvvisare. Ma è il premio che arriva dopo tre anni di duro lavoro. Come accennato, il risultato finale dellaè rimasto in centesimi, come negli scorsi anni. Ciò che è cambiato è la distribuzione dei punti nelle altre prove.Infatti mentre precedentemente ogni scritto aveva il punteggio massimo di 15, con 30 punti per l'orale e 25 punti di crediti massimi accumulabili durante gli ultimi tre anni.Ma andiamo insieme a vedere come cambiano i punteggi delle prove:

- 20 punti: prima prova

- 20 punti: seconda prova

- 20 punti: colloquio orale

- 40 punti: crediti scolastici del triennio

Maturità 2019: come raggiungere la lode

Per ottenere la lode alla maturità bisogna

- Aver ottenuto il massimo numero di crediti scolastici

- Ottenere il massimo in ciascuna prova

- Raggiungere il 100 senza l'ausilio dei 5 punti bonus

Solo se si hanno tutti i requisiti, e sempre a discrezione della Commissione d'esame, si potrà sperare di ottenere la desiderata lode.

Quindi è necessario mettersi sotto dal primo giorno e lavorare in vista di questo ambizioso traguardo.

Serena Santoli