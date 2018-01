Materie Maturità 2018: falsi miti e verità da conoscere

Con l’avvicinarsi della data X, quella in cui il Miur renderà note le materie seconda prova Maturità 2018 e quelle affidate ai commissari esterni maturità 2018 si moltiplicano le supposizioni a riguardo. Diverse le leggende, è il caso di definirle cosi, che circolano tra gli studenti. Qualche esempio? C’è chi giurerebbe che quella dell’alternanza della materia della seconda prova sia una regola scritta, e chi sarebbe pronto a scommettere tutti i suoi averi che allo scientifico non potrà mai uscire fisica al posto di matematica come materie maturità 2018. Noi di Skuola.net abbiamo deciso di fare chiarezza su queste e altre leggende!

Latino e greco si alternano sempre?

Fisica impossibile in seconda prova?

I commissari esterni e interni si alternano?

LoE’ questa lache molti studenti hanno, anzi la loro pare essere proprio una certezza. Da cosa deriva? Semplice, da quella che tutti credono essere, erroneamente, una vera e propria regola: quella dell’Eh già perché è certamente vero, questo non si può negare, che negli ultimi anni il Miur ha preferito alternare le due discipline ma, questa alternanzaassolutamente. Quindi se sei uno studente del liceo classico, faresti bene a non trascurareChissà magari proprio quest’anno l’alternanza smetterà di essere una consuetudine!Così come per il classico, anche per lo scientifico le materie tra le quali il Ministero può scegliere sono due:Anche se fino ad ora ha optato sempre per la prima, per la gioia dei maturandi,Eh sì perché potrebbe capitare che proprio per laPer sapere quale sorte toccherà agli studenti dello scientifico non resta che aspettare qualche giorno.Un’altra convinzione che hanno molti studenti riguarda sempreSi dà infatti per certo, sempre erroneamente, che se lo scorso anno la materia di Seconda Prova è stata affidata ad un commissario esterno, allora quest’anno verrà assegnata ad uno interno. Ecco anche in questo caso non c’è una regola scritta. Quindi aspetta prima di arrivare a conclusioni affrettate, prima del 31 gennaio nulla è scontato.Solo questa è una regola, le altre no!