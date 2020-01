Materie maturità 2020: a che ora escono?

Materie maturità 2020: orario di uscita

Dove trovare le materie maturità 2020

Il grande giorno di uscita delle materie è finalmente arrivato! Ancora qualche ora ci divide dalla conoscenza della fatidica scelta del ministero dell’Istruzione sulle, per tutti gli indirizzi scolastici. Ma a che ora avverrà l'annuncio ufficiale? Scopriamolo insieme!Come ogni anno, anche per questa maturità l'annuncio arriverà secondo i tempi canonici.Se facciamo un passo indietro e guardiamo agli scorsi anni, infatti, scopriamo che nel 2019 le materie sono uscite alle 12:00 del 18 gennaio, mentre nel 2018 alle 13:00 del 21 gennaio e infine nel 2017 sono state pubblicate alle 14:00 del 30 gennaio.Puntuale come ogni anno, anche per l' Esame di Stato 2020 è arrivata la comunicazione della data e dell'orario delle materie di maturità : in un video pubblicato ieri, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, sollecitata dalle moltissime richieste di informazioni degli studenti, ha svelato cheClicca sul seguente link per vedereMa alle 14:00 di oggi, quando usciranno le materie maturità 2020, come fare per conoscerle? Molto facile:, dove ci saranno le liste per tutti gli indirizzi. Informazioni che si possono trovare anche sui social network,. E poi c’è, che con la sua direttautili su materie e commissari maturità 2020.Clicca sul seguente link per rimanere aggiornato sulla