Materie maturità 2018: come saranno comunicate dal Miur

Oltre all’ansia, la sensazione che in questi giorni unisce tutti i maturandi d’Italia, da nord a sud, è certamente l’irrequietezza. Manca infatti davvero pochissimo all’annuncio delle materie maturità 2018. Lo scorso anno vennero infatti rese pubbliche il 31 gennaio, attraverso un videomessaggio in cui la Ministra Valeria Fedeli dava il tanto atteso annuncio. E quest’anno come verranno comunicate? Scoprilo!

Il videomessaggio

Il sito sugli esami di Stato 2018

E’ molto probabile che dal Ministero dell’Istruzione per le materie Maturità 2018 Aspettati quindi nei prossimi giorni un video in cui la Ministra dell’Istruzione, in modo dettagliato, comunicherà per i principali indirizzi scolastici qualeSe guardando il videomessaggio, non si farà riferimento al tuo percorso di studi, non vuol dire certo che il Miur lo ha dimenticato! All’interno del video, ti verrà indicato ildi tutti gli indirizzi scolastici e le relativeNon ti resta quindi cheti daremo tutte le info in tempo reale!Se dovessi perderti l'annuncio sui social, il Miur pubblica tutte le informazioni sul sito dedicato agli Esami di Stato 2018 (http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml). Qui, attraverso un motore di ricerca apposito, potrai