Materie maturità 2018 Classico: come prepararsi se esce Greco

La seconda prova di maturità 2018 per i ragazzi del classico potrebbe avere come oggetto una versione di greco, se sarà questa la prescelta dal Miur tra le materie di seconda prova maturità 2018. Ecco quindi alcuni consigli su come affrontare la versione di greco dati da Giorgia Parlato, Dottore di Ricerca in Letteratura greca.

Come fare una versione di Greco alla Maturità

Leggi la traccia di maturità seconda prova Sarà sufficiente leggere mentalmente il testo fino a un punto di senso compiuto, segnalato nella punteggiatura da un segno di pausa forte. Solo una volta ultimata la traduzione di questo primo periodo, si procederà con la lettura del secondo.

Sarà sufficiente leggere mentalmente il testo fino a un punto di senso compiuto, segnalato nella punteggiatura da un segno di pausa forte. Solo una volta ultimata la traduzione di questo primo periodo, si procederà con la lettura del secondo.



Individua le strutture Sarà opportuno, in questa fase, avere solo un’idea della strutturazione del periodo, senza pretendere di comprenderne con esattezza e nel dettaglio le articolazioni: si procederà dunque ad una prima individuazione dei verbi, delle proposizioni e, all’interno di ciascuna proposizione, di soggetti, oggetti e complementi.

Sarà opportuno, in questa fase, avere solo un’idea della strutturazione del periodo, senza pretendere di comprenderne con esattezza e nel dettaglio le articolazioni: si procederà dunque ad una prima individuazione dei verbi, delle proposizioni e, all’interno di ciascuna proposizione, di soggetti, oggetti e complementi.



Intuisci i sottintesi Elementi fondamentali della frase, come il soggetto o il verbo, possono essere talvolta sottintesi. In questi casi, essi devono essere di facile intuizione: con tutta probabilità saranno quelli della frase precedente o anche, nel caso del verbo, una forma sottintesa del verbo essere.

Elementi fondamentali della frase, come il soggetto o il verbo, possono essere talvolta sottintesi. In questi casi, essi devono essere di facile intuizione: con tutta probabilità saranno quelli della frase precedente o anche, nel caso del verbo, una forma sottintesa del verbo essere.



Consulta il dizionario La chiave per una buona traduzione dal greco consiste in una mirata consultazione del dizionario. Sarà opportuno consultare nel dizionario tutte le parole del testo, anche quelle che si presume di conoscere, in quanto in contesti diversi possono avere significati diversi. Sarà poi fondamentale scegliere, tra quelli proposti dal dizionario, il significato appropriato di ciascun termine, che sarà quello che ciascun termine assume con la costruzione con cui si presenta nel testo.

La chiave per una buona traduzione dal greco consiste in una mirata consultazione del dizionario. Sarà opportuno consultare nel dizionario tutte le parole del testo, anche quelle che si presume di conoscere, in quanto in contesti diversi possono avere significati diversi. Sarà poi fondamentale scegliere, tra quelli proposti dal dizionario, il significato appropriato di ciascun termine, che sarà quello che ciascun termine assume con la costruzione con cui si presenta nel testo.



Attento all'ordine delle parole Nella lingua greca l’ordine delle parole è talvolta distintivo di significato. È il caso, ad esempio, delle cosiddette costruzioni attributive, per cui quanto collocato tra articolo e sostantivo o elemento sostantivato si riferisce inequivocabilmente a quest’ultimo. Per non rischiare di perdere tali preziosi indizi, sarà opportuno procedere, nella traduzione, seguendo l’ordine delle parole del testo, tenendo nel contempo presente la funzione logica di ciascuna di esse.

Nella lingua greca l’ordine delle parole è talvolta distintivo di significato. È il caso, ad esempio, delle cosiddette costruzioni attributive, per cui quanto collocato tra articolo e sostantivo o elemento sostantivato si riferisce inequivocabilmente a quest’ultimo. Per non rischiare di perdere tali preziosi indizi, sarà opportuno procedere, nella traduzione, seguendo l’ordine delle parole del testo, tenendo nel contempo presente la funzione logica di ciascuna di esse.



Possibili autori Greco seconda prova maturità classico

Nell’affrontare un testo dal greco ci si sente spesso dire di leggere l’intera versione più volte e di individuarne la struttura nel periodo. Una operazione di questo tipo richiede tuttavia una lunga consuetudine con la lingua, che spesso i maturandi non hanno avuto modo di acquisire nei soli 5 anni di, di indurre in interpretazioni affrettate o inesatte. Le cinque regole qui proposte fanno perno sui due strumenti più alla portata degli studenti: il testo – con tutti gli indizi che esso fornisce – e un sapiente utilizzo del dizionario.Prevedere su quale autore potrebbe orientarsi la scelta ministeriale per la versione di maturità, se uscisse Greco, è pressoché impossibile. Gli autori più quotati sono quelli che più frequentemente sono stati oggetto di seconda prova negli ultimi anni,. Ma attenzione ad, da un po’ assenti, e non si sottovaluti il magistero di. Non è poi da escludere che la scelta possa ricadere su un autore inedito tra i banchi dei maturandi, come è accaduto nel 2001 con Epitteto. È tuttavia possibile arrivare adeguatamente preparati alla versione di maturità esercitandosi nella traduzione di alcuni autori modello, rappresentativi ciascuno dello stile di un’epoca e di un genere letterario. Consigliamo, a questo proposito, Demostene per l’oratoria, Platone per la prosa filosofica e Tucidide per la storiografia di età classica, Polibio per l’età ellenistica, Plutarco per l’età imperiale.Giorgia Parlato - Dottore di Ricerca in Letteratura greca