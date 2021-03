Materie maturità 2021 liceo musicale: lista completa

Materie maturità Liceo Musicale 2021

Teoria, analisi e composizione

Materie elaborato Liceo Musicale Maturità 2021

Visto che l’continua e non accenna a scemare, il Ministero dell'Istruzione ha optato anche quest'anno per una Maturità ridotta, abolendo le prove scritte e indicando un'unica prova: il maxi orale di Maturità 2021. Ma non per questo non sono state indicate le materie di Maturità 2021: infatti saranno proprio loro a essere protagoniste dell'elaborato di Maturità.Frequenti il? Vediamo insieme le tue materie diLa materia oggetto dell'elaborato di maturità 2021 per il musicale è:Solitamentedel Liceo Musicale potrebbe essere divisa in due parti e dovrebbe svolgersi in. La, che si svolgerebbe tutta in un giorno, con un massimo di, e a seguire, il giorno successivo è previsto lo svolgimento delladella prova, della durata massima di, e prevedesolistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.Quest'anno invece tutta, anche se dovrebbe essere prevista una parte extra durante il colloquio proprio per gli studenti dei licei musicali e coreutici: "Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti".Guarda il video sull'esame di maturità 2021