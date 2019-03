Tra poco meno di un mese ecco che arriva un fantastico regalo da parte del 2019 per tutti gli studenti: un allineamento di stelle fortunato ha fatto sì che quest’anno le vacanze di Pasqua si potessero unire con il ponte per il 25 aprile e, per i più fortunati, durare ancora fino ad arrivare oltre il ponte per il Primo maggio, arrivando così ad avere quasi tre settimane di vacanza.

Ma se sei maturando di certo non ti godrai questo lunghissimo ponte come tutti i tuoi amici che non hanno l’esame di Maturità ad aspettarli a metà giugno. Ecco quindi cosa ti consigliamo di fare durante questo megaponte se sei un maturando.

1. Studiare

2. Studiare di più

3. Ripassare

4. Stilare un piano di studio e ripasso

5. Studia!

6. Disperati

7. Hai mai pensato a un piano B?

8. Negazione

9. Arrenditi

10. Drogati di Netflix

Consiglio semplice, scontato e banale, ma che assolutamente non devi sottovalutare. Infatti in questo periodo, e quale momento migliore di una lunga pausa da compiti in classe e interrogazioni per prendere in mano i libri in tranquillità e prepararti per affrontare l’esame?Se hai già seguito il punto uno, e quindi hai studiato,, visto che dopo queste vacanze ti rimarrà un mese scarso per prepararti per gli esami di Maturità. Quindi il nostro secondo consiglio per te è quello di studiare!Se invece vuoi convincerti di aver studiato già abbastanza, anche se non è mai davvero abbastanza, allora è bene che tu inizi asia gli argomentiche i punti salienti dei programmi che hai affrontato iProprio perché avrai poco più di un mese dalla fine di queste inaspettate lunghissime vacanze, all’inizio della Maturità 2019 , fissata per ilcon la prima prova scritta, un altro passo fondamentale per la tua preparazione è quello disu tutti gli argomenti su cui sai di avere dubbi o di dover ripetere prima dell’inizio dell’esame.Dopo aver seguito il punto 4, ovvero quello che prevedeva la creazione di un piano di studi e di ripasso degli argomenti principali e di tutti quelli su cui ti senti insicuro, c’è una sola cosa da fare:Pensi sia un decalogo ripetitivo? Cosa ti aspettavi, consigli su come andare al mare? Studia!Dopo aver studiato, studiato tanto, aver fissato un piano di ripasso, aver iniziato il piano di ripasso, non poterne più di stare con, allora è il momento della. Ti rendi conto che avrai una prova multidisciplinare come seconda prova? E che il tuo orale sarà peggio di una puntata di C’è posta per te?Il diploma è il tuo piano A, ma se invece tu ti, ad esempio? Potresti sfruttare queste vacanze per trovare une farne poi il tuo lavoro in caso tu non possa passare la Maturità 2019 con le dannatissime buste all’orale. Non ti vogliamo spingere ad abbandonare la scuola,Nelle fasi del, dopo lae la ricerca magari fallita di un, arriva il momento della: in realtà, e anche se fosse, l’esame di Maturità è tra un intero mese, a doverlo affrontare sarà il, il te tra un mese,, lascia che sia lui a preoccuparsi e tu invece rilassati.Dopo aver, e dopo aver capito che negare di aver un esame da qui a un mese e mezzo non funzionerà per evitarlo:. Deponi le armi e, facendoti portare a spalle su uno scudo comeUna volta che ti sarai, a che serve continuare a studiare? Fai altro, distraiti e perché no,da infinite stagioni. Noi consigliamo una a tua scelta tra