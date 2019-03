Maturità 2019, ancora dubbi? In edicola la guida

Stare dietro a tutti i cambiamenti che ha subito l’esame di Maturità nel corso degli ultimi anni può essere faticoso per studenti e docenti. Infatti le novità dell’esame che debutterà a giugno ha dentro di sé sono molteplici. Uno dei modi che il Ministero dell’Istruzione ha proposto per abituare i professori e gli studenti ai cambiamenti in arrivo sono appunto le simulazioni di Maturità 2019, che si stanno svolgendo in questi giorni. Ma cos’altro fare per rimanere informati su tutte le grandi e piccole modifiche sancite dal Miur? Noi di Skuola.net vogliamo porre alla vostra attenzione una utile guida che contiene al suo interno tutte le risposte. Scopriamone di più.

La guida del Sole 24 alla Maturità 2019

Noi di Skuola.net non siamo gli unici a informare studenti e professori riguardo le novità che saranno presenti nel nuovo esame di Stato 2019. Infatti ecco che anchesi è posto come compito in queste settimane di far conoscere a tutti i suoi lettori come cambierà la Maturità 2019 tramitein edicola, dedicata alle imminenti novità dell’esame. Ma intanto vediamo insieme le novità salienti che riguardano l'esame di fine secondo ciclo.

Maturità 2019: cosa cambia?

Seconda prova e l’orale di Maturità 2019: come funzionano?

Andiamo quindi a vedere insieme come si presenteranno le prove della Maturità 2019.Iniziamo con, fissata per il, vede al suo interno numerose: ci sarà un, l'analisi del testo, che passa così da una a due tracce, mentrevedrà l’abolizione della formula del saggio breve a favore del. A differenza del suo collega ormai in pensione, quest'ultimo prevede la presenza di un solo documento con l’ausilio del quale lo studente dovrà formulare la sua tesi da esporre nell’elaborato. Infine è da segnalareper far spazio a dueContinuando nell’elencare tutti i cambiamenti che saranno presenti in questa nuova Maturità 2019, uno degli, che diventerà a giugno una prova, ovvero una prova che avrà al suo interno più materie tra quelle che caratterizzano l’indirizzo di studi. Questo, per sopperire alla mancanza dell’unica prova che prevedeva al suo interno più materie - colloquio orale escluso - ovvero- che da questo 2019 verràE proprio a proposito del, anche qui si vedrà un, tanto cara ai vecchi maturandi, e benvenute al suo posto lesaranno di numero pari a quanti studenti ci sono all’interno delle classi, con l’aggiunta di due buste extra, così da permettere anche all’ultimo candidato di avere davanti a sé la scelta tra tre argomenti diversi. Infatti, compilata dalla Commissione d’esame,, e proveniente da qualsiasi materia.