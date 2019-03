Maturità 2019: le possibili tracce sull'acqua

Oggi, 22 marzo, viene celebrata la giornata mondiale dell’acqua. Istituita dall'ONU nel 1992, ha come scopo quello di sottolineare l'importanza di questo bene primario necessario alla sopravvivenza dell'uomo. Come da consuetudine ogni anno la giornata ha un tema ben specifico, quello di quest'anno è 'Nature For Water' ed è legato alle soluzioni per conservare e ripristinare nel mondo il naturale ciclo dell'acqua. Vista l'importanza del tema, noi di Skuola.net abbiamo pensato che proprio l'acqua potrebbe essere l'oggetto di una delle tracce della Maturità 2019, in prima prova o nelle famigerate buste dell'orale!

Kofi Annan e la sua 'dedica' all'acqua

I cambiamenti climatici e l’acqua

L’acqua come fonte di vita

Le differenze nelle distribuzioni dell’acqua

Queste le parole di Kofi Annan, ex segretario generale dell’ONU, in occasione di una passata giornata mondiale dell’acqua. Dichiarazioni come queste potrebbero esser prese come spunto dal Miur perI problemi diin determinate zone del Pianeta e l'avvelenamento delle falde acquifere, causate dallein altre. I cambiamenti climatici stanno influendo, come prevedibile, anche sull'acqua. Il giorno della prima prova potresti ritrovarti a dovere magari proporre delle soluzioni per alleggirere questi problemi.L’acqua è sempre stata giudicata dall’uomo come essenziale per l'esistenza: da, che la considerava principio della vita, allaimpegnata a cercare tracce d’acqua sugli altri pianeti proprio per verificare l'esistenza o meno di forme di vita. Non è da escludere quindi che potresti ritrovarti a dover riflettere sull'importanza che haSe nellavengono consumati diversi miliardi di litri d’acqua per soddisfare bisogni sia in ambito industriale che privato, nella parte opposta del Pianeta ci sono benInoltre altre 159 milioni bevono acqua non trattata, prelevandola direttamente da corsi d'acqua o laghi. Oltretutto si tratta di luoghi colpiti da conflitti, che quindi aumentano le difficoltà nel reperimento di questo bene di prima necessità. Il Miur potrebbe chiederti di fare unRiccardo Caracci