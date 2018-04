Tesina Esame Maturità 2018: gli argomenti più quotati dagli studenti

Il tempo della Maturità 2018 si avvicina e gli studenti tra pagelle e interrogazioni, si apprestano a iniziare il countdown verso gli esami. Questo è il momento in cui dare il massimo. In queste settimane di scuola bisogna concentrarsi, ripassare e stare attenti a ciò che i prof dicono in classe, e di incominciare a pensare alla tesina di maturità o al percorso per l' esame di Stato. Ma quali argomenti della tesina di maturità scegliere? Qui vi segnaliamo i 5 argomenti più cercati nel database di Skuola.net: a voi la scelta se prendere spunto... o evitarli come la peste!

Tesina maturità sulla follia

Tesina maturità sull'amore

Tesina maturità sul viaggio

Tesina maturità sul sogno

Tesina maturità sulla donna

Per restare un po’ in tema con l’aria che si respira a qualche mese dalla Maturità, dando piena espressione allo stato d’animo di questi momenti, molti studenti scelgono ogni anno di dedicare la propriaalla. Un tema che si presta a moltissimi collegamenti perché ricorrente soprattutto nei programmi dell’ultimo anno. Pirandello in italiano, Nietzsche o Freud in filosofia, e poi Virginia Woolf, Hitler e l’antisemitismo: questi sono solo alcuni dei nomi e degli autori che ben si prestano ad esporre al meglio tale delicato concetto.Un’altraparticolarmente popolare tra i maturandi è quella dedicata ai sentimenti e nello specifico all’ amore . Un argomento noto all’intera tradizione letteraria italiana e con collegamenti interdisciplinari evidentemente semplici. Hanno scritto e parlato d’amore i padri della nostra letteratura e della poesia italiana, come anche gli autori delle culture greca e latina: si possono prendere come riferimenti le liriche dei poeti antichi, un’opera originale come il Satyricon di Petronio, passando a Dante, Petrarca , Ariosto fino ai poeti dell’Ottocento e del Novecento. In filosofia si può prediligere l’amore contemplato nel complesso edipico spiegato da Freud.Pensando poi al fatto che la Maturità rappresenta un viaggio obbligato, un altro tema ricorrente tra gli elaborati e le ricerche dei diplomandi è il viaggio.inteso sia come esplorazione del mondo che dell’io, e quindi percorso di maturazione. Molti i collegamenti, dalla letteratura alla storia, dalla filosofia alla geografia delle scoperte, passando per le materie scientifiche e quelle artistiche.Un'altratra le più cliccate è quella relativa al, altro concetto affrontato e discusso nell’ambito di più discipline, dalla filosofia dialla letteratura dei grandi e illustri autori della nostra tradizione.Protagonista di moltissime tesine di Maturità è la donna e l'importanza del suo ruolo nella società civile, nella storia dell'umanità, nel progresso. La donna è infatti al centro di moltissime riflessioni, opere e manifestazioni d'arte e cultura. E' davvero difficile rintracciare una poesia, un romanzo, un tragedia antica in cui l'essere femminile non giochi un ruolo chiave. Per questo tra i collegamenti maggiormente apprezzati nell'ambito di questa tesina ci sono quelli con la Beatrice angelica di Dante, o con la Laura del Petrarca fino alla Silvia di Leopardi.Margherita Paolini