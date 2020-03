Esercizi per vincere lo stress da maturità: 10 tecniche utili

10. Gestisci gli stati d’animo

9. Sii preparato

8. Aumenta il rendimento

7. Migliora l’equilibrio psico-fisico

6. Fai training autogeno

5. Sgranchisci le gambe

4. Sciogli le tensioni da pc

3. Dà sollievo alla vista

2. Distendi la schiena

1. Sciogli le spalle

provoca sempre molta ansia tra i maturandi. Quest’anno poi, con le scuole chiuse causa Coronavirus e le consequenziali incertezze legate alla struttura dellanon servono certo a tranquillizzare i ragazzi del quinto anno. Nonostante infatti proprio ieri la Ministra Azzolina abbia annunciato l’ipotesi concreta di unal’agitazione dei maturandi non si è certo placata.Per aiutarti, quindi, noi di Skuola.net abbiamo deciso di fornirtiL’ansia da prestazione è del tutto normale, non ci si sente mai “abbastanza pronti” per una prova importante, ma devi comunque tener presente che l’ansia pur non essendo piacevole non è fatale! Cerca quindi die fare tutto il possibile per arrivare al momento della temuta provaPer essere sicuri bisogna sentirsi preparati, quindi è necessario... esserlo.Ma allo stesso tempo cerca di avere un atteggiamento costruttivo. Norman Vincent Peale, l’autore del pensiero positivo, scriveva: “Ogni avvenimento che ci riguarda non è così importante quanto l’atteggiamento che abbiamo verso di esso, perché quello determina il nostro successo o il nostro fallimento”. Abbi fiducia, pensa in grande ede ti fanno sentire infelice.per ridurre l’ansia e aumentare i livelli di endorfine, sostanze che inducono sentimenti di piacere e benessere. Per sviluppare la concentrazionein piedi, gambe leggermente aperte, piedi paralleli, piega le gambe come se dovessi sederti. Tieni la schiena dritta e i talloni a terra. Alza le braccia verso il cielo e avvicina i palmi delle mani fino a farli toccare. Concentrati sulla tua pancia respirando profondamente. Tieni la posizione per 3 cicli di respiro (inspirazione ed espirazione).Per migliorare il tuo equilibrio psico-fisico ti consigliamo di fare questoche ti aiuterà anche a rinforzare polpacci, caviglie e a tonificare l’interno coscia. Insomma un ottimo aiuto anche per il post esame quando potrai finalmente goderti un po’ di mare! Mettiti in piedi, gambe parallele, alza la gamba destra e appoggia il piede alzato all’interno della coscia sinistra all’altezza della caviglia. Gira il ginocchio verso l’esterno. Unisci le mani all’altezza dello sterno come se stessi pregando, guardando avanti. Tieni la posizione per 3 cicli completi di respirazione e poi ripeti l’esercizio cambiando gamba.Distenditi su un tappetino con le braccia lungo i fianchi e le gambe leggermente divaricate. Rilassati. Presta: inspira con il naso gonfiando prima la pancia e poi espira. Partendo dalle dita dei piedi fino alla testa (passando per gambe, cosce, glutei, addome, mani, braccia, spalle, collo)alla volta contraendone i muscoli per 2 secondi per poi rilasciarli per almeno 15. Quando arrivi alla testa corruga la fronte, chiudi le palpebre, stringi le labbra. Una volta finito l'esercizio resta sdraiato per qualche minuto respirando normalmente.Spingi con le mani e stira le gambe il più possibile. Stendi i piedi varie volte e fai dei movimenti circolari con le caviglie. Poi, alzati in piedi, appoggiati a una parete, metti un piede in avanti e, flettendo il ginocchio, stendi la gamba all’indietro per qualche secondo. Riposa e ripeti con l’altra gamba.: stendile in avanti con le dita delle mani intrecciate, girando i palmi verso l’esterno; stirale e poi rilassati; ripeti varie volte. Perinclina la testa avanti e indietro, verso una spalla e l’altra, poi fai alcuni giri completi con la testa, come se volessi disegnare dei cerchi con il naso.Apri e chiudi gli occhi con forza. Poi guarda verso varie direzioni, cercando di concentrarti su un punto specifico.il contorno degli occhi usando la punta delle dita.Siediti e rilassa la colonna in avanti, lascia andare la testa tra le gambe e rilassa le braccia. Alza e abbassa lentamente la colonna. Metti le mani dietro il collo, porta i gomiti in basso e il mento verso il petto. Respira per qualche secondo cercando die riposa. Mantenendo la posizione, muovi il tronco verso un lato e poi verso l’altro.Troppo tempo passato a scrivere?rilassati e lascia cadere la testa in avanti, poi fai dei movimenti circolari con la testa; ripeti 5 volte, per 2 serie.