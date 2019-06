Commissari esterni maturità 2019: oggi 3 giugno sul sito del Miur

Commissari esterni maturità 2019: come trovarli online

Commissari esterni maturità 2019: cosa fare dopo aver letto i nomi?

Finalmente anche una delle ultime incognite di questa, quella dei nomi dei commissari esterni , sta per essere svelata.Laemessa nellaparla chiaro: ilgli elenchi sono stati resi consultabili dallementre ilinvece sarannoÈ stato possibile quindi già da venerdì chiedere al proprio ufficio scolastico la consultazione della lista che, essendo pubblica, può essere visionata da tutti.Nelle liste sarà possibile leggere i nomi dei docenti esterni, sconosciuti quindi agli studenti, e anche del presidente, esterno anch’egli.Guarda anche:Le liste, come già anticipato, sono disponibilima per chi non riuscisse a vederle, potrà comunquesulsul portale dedicato agli Esami di Stato 2018/19 . Una volta sulla pagina basterà cliccare sulla voce ‘’ e inserire i dati richiesti comeper permettere la ricerca della commissione.Una volta che avrete il quadro completo dei nomi dei docenti esterni che vi esamineranno, potete rendere utili queste informazioni facendo ad esempio qualche ricerca sulo dei loroSe le vostre ricerche non vanno a buon fine perché magari i professori non sono iscritti ai social, non preoccupatevi perchéSe ne rintracciate qualcuno potete ad esempio chiedere che tipo di professori sono, quali argomenti ritengono più importanti di altri, i loro gusti, il loro carattere e in generale tutto ciò che vi viene in mente.Ricordate che ogni cosa, anche quella che sembra la più insignificante, può tornarvi utile il giorno dell’Esame e strapparvi anche qualche punto in più sul voto finale, se riuscite a stupirli colpendo in modo particolare la loro attenzione!