Commissari esterni maturità 2019: liste commissioni in segreteria oggi 31 maggio

L’attesa è davvero finita per tutti i maturandi: leper ogni classe saranno disponibili dae dal. Fonti attendibili comunicano che a darne notizia ufficiale è stato proprio ilin unaper tutte lesaranno disponibili, pubblicate sul portale SIDI riservato. Se siete maturandi potete quindi recarvi lì e chiedere di visionarle essendo un documento consultabile da tutti, attraverso il rappresentante di classe o il docente. Sull’elenco troverete, esterno anch’egli. Una volta in possesso dei nomi, potete cercare su Web o sui social ogni sorta di informazione ritenete utile per cercare di scoprire qualcosa in più sui commissari che vi interrogheranno all'orale e che correggeranno anche gli scritti.Guarda anche:Per chi non riuscisse a visionarle oggi o semplicemente preferisse passare in tranquillità il week-end, le liste saranno disponibiliBasterà andare sulla pagina del sito del Miur dedicata all’ Esame di Stato 2018/19 e cliccare sulla voce ‘’; per trovare l’elenco completo dei propri commissari dovranno essere inseriti i dati richiesti comeSe volete cercare subitoe cercare di confrontarvi con gli alunni dei professori in questione carpendone tutti i segreti e misteri, vi consigliamo di iscrivervi subito al nostrodedicato alla vostra città e iniziare a scambiarvi informazioni preziose!Roma: facebook.com/groups/commissariesterni.roma Milano: facebook.com/groups/commissariesterni.milano Napoli: facebook.com/groups/commissariesterni.napoli Torino: facebook.com/groups/commissariesterni.torino Firenze: facebook.com/groups/commissariesterni.firenze Palermo: facebook.com/groups/commissariesterni.palermo Bologna: facebook.com/groups/commissariesterni.bologna Catania: facebook.com/groups/commissariesterni.catania Bari: facebook.com/groups/commissariesterni.bari Venezia: facebook.com/groups/commissariesterni.venezia