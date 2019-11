Scienze Umane commissari esterni maturità 2020: nomi e materie commissioni

Le materie dei commissari esterni nel Liceo delle Scienze Umane

I nomi dei Commissari esterni del Liceo delle Scienze Umane

Anche quest'anno la composizione della commissione d'esame non subirà alcun mutamento: non perderà la sua connotazione ‘’, composta cioè daContinuerà infatti ad essere composta daMa quali saranno i commissari esterni 2020 per le scienze umane?L'attesa è ancora molto lunga, poiché la data del rilascio dell'elenco contenente i nomi di chi formerà le Commissioni di Maturità 2020 è attesa nei primi giorni di giugno (lo scorso anno il 3 giugno). A ridosso della fine dell'anno scolastico, appena le liste saranno disponibili, basterà collegarsi sul sito ufficiale del Miur e nella sezione dedicata alla Maturità , cliccare sul motore di ricerca "": qui potrete cercare la Commissione assegnata alla vostra classe e scoprire quindi i nomi dei vostriSe preferite una versione cartacea però c'è un metodo più semplice e veloce: potrete dare un'occhiata alledella vostra scuola, presso cui gli elenchi giungeranno con qualche giorno di anticipo rispetto a quelli online.Guarda anche:C’è grande attesa per l’uscita delle materie esterne che, come siamo stati abituati negli ultimi anni, dovrebbero uscire aLo scorso anno scolastico, precisamente ilinfatti il Miur ha diffuso notizie ufficiali sulle; anche quest'anno dunque per avere notizie in merito si dovrà attendere fino al ritorno dalle vacanze natalizie.Per scoprire glivi basta andare sul sito ufficiale del Miur dedicato alla Maturità e cercare la vostra classe per scoprire iPoi per avere più informazioni sui vostri Commissari esterni, una volta scoperti i nomi, potrete cercare,sui professori tramite i gruppi facebook creati da noi di Skuola.net proprio per rintracciare notizie sugli insegnanti delle vostre Commissioni d'esame.Cliccate qui per scorrere la lista di tutti i gruppi facebook divisi fra le principali città e fra le regioni, e iscriversi a quello che più vi interessa.