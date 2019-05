Commissari esterni maturità 2019 Bologna: come sapere le commissioni

Come funziona il motore di ricerca del Miur

Commissari esterni di Bologna: cercali sui social

La maturità 2019 si avvicina, e con essa anche l’ansia di conoscere i commissari esterni 2019 della vostra commissione.Noi di skuola.net ti forniremo tutte le informazioni possibili per arrivare al tuo esame preparato, soprattutto sapendo. Solo pochi giorni ci separano dal avere unaQuando saranno rese pubbliche,sul sito del Miur . Una volta entrati in questa pagina, potrete cercare la vostra commissione inserendo regioni, città e scuole. In pochi secondi sarete in possesso di tutte le informazioni utili sulla vostra commissione.Guarda anche:Una volta trovati i nomi, molti di voi si chiederanno: e ora? Bene, a quel punto non dovrete far altro che cercare su Google o sulle piattaforme social i profili dei docenti per farvi un'idea dei loro gusti e abitudini; un'altra buona strategia per ricavare informazioni utili potrebbe essere quella di rintracciare i loro studenti e chiedere notizie su quali argomenti si concentrano soprattutto e in generale su che tipi di prof sono. In questo modo potrete farvi un’idea generale e iniziale su chi avrete davanti il giorno dell’esame.