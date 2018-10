Maturità 2019, calcolatrici ammesse in seconda prova: elenco completo

La calcolatrice è da sempre la migliore amica di ogni studente che deve avere a che fare con la matematica. Sapevate che è possibile portarla con voi anche durante l’esame di Maturità 2019?

Andiamo a scoprire quali sono le calcolatrici approvate dal Ministero dell’Istruzione.

Nota Miur calcolatrici ammesse alla maturità 2019

Calcolatrice scientifica e calcolatrice grafica

Calcolatrici: come sapere se la nostra è consentita

Elenco della calcolatrici ammesse alla Maturità 2019

Lasi avvicina sempre di più, e l'incertezza che caratterizzava le prime settimane di scuola riguardo ilsi sta a mano a mano sciogliendo. Dopo la nota del 4 ottobre con alcune informazioni preziose sulla maturità , il 17 ottobre il Miur ha pubblicato la nota che riguarda le calcolatrici ammesse all'esame, che aggiorna la lista pubblicata dalla nota 5641 del 30 marzo.Via libera all'purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico; vietato pure l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano l'attacco alla rete elettrica.Vediamo le differenze tra le due tipologie di calcolatori.è un dispositivo elettronico con funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico senza capacità grafica., invece, oltre ad avere le funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico, permette anche di effettuare rappresentazione di grafici, tabelle e diagrammi. Una di queste, testata e consigliata da noi di Skuola.net,Per sapere se, basterà confrontare il modello con l’elenco pubblicato dal Miur. Ogni anno, infatti, il ministero pubblicherà una nota con l'aggiornamento sulle calcolatrici consentite, come è successo questo ottobre. Ricordiamo che. Tuttavia, è necessario presentare, il giorno del primo scritto, perché i professori possano controllare se il modello è effettivamente tra quelli consentiti.Il 17 ottobre il Miur ha aggiornato elenco delle calcolatrici ammesse agli esami di Stato.Ecco quindi la lista completa approvata dal Ministero.

Calcolatrici ammesse maturità 2019 by Skuola.net on Scribd