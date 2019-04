Maturità 2019: i 7 errori da non commettere in seconda prova

La simulazione di seconda prova 2019 è ormai passata e gli studenti si sono potuti fare un’idea di cosa li aspetterà a giugno. Quest’anno, infatti, tutto ciò assume ancora più importanza, dal momento che la seconda prova ha variato il suo assetto rispetto agli altri anni. È stata aggiunta, infatti, una materia e la prova è diventata multidisciplinare. Non solo: in alcuni indirizzi anche la struttura e il tempo a disposizione sono cambiati.

Proviamo dunque a fornirvi un’ipotetica lista di errori da non compiere in vista della prova vera e propria: ecco cosa ci hanno insegnato le simulazioni di maturità 2019 e cosa non bisogna proprio fare in vista del secondo scritto d'esame.

7. Farvi prendere dall’ansia

6. Ignorare l’importanza delle simulazioni

5. Studiare troppo

4. Studiare all’ultimo minuto

3. Non sfruttare gli strumenti a vostra disposizione

2. Non avere fiducia in voi stessi

1. Essere ossessionati dalla valutazione

Il primo è forse l’errore più comune e al tempo stesso il più banale. I giorni prima delle due prove, sia la prima che la seconda, avrete unae penserete di non ricordarvi nulla e che tutto andrà male, niente di più sbagliato! Un po’ d’ansia è normale, ma bisogna sempre cercare di padroneggiarla e pensare che, con lucidità, le cose andranno sicuramente meglio.Sia per la prima che per la seconda sarebbe un errore grave. Esse, infatti, vi aiuteranno a capire che cosa dovrete aspettarvi e, soprattutto riuscirete a capire gli errori che avete commesso in modo tale da non ripeterli a Giugno.Probabilmente molti penseranno che l’autore di questo articolo sia pazzo, ma non è assolutamente così., non fraintendetemi, ma cercate di non commettere follie, studiando di notte o stando chiusi in casa sui libri dalle otto di mattina alle 10 di sera. Prendetevi il vostro tempo, studiate, anche tanto, ma lasciatevi anche del tempo libero per godere di ciò che vi fa più piacere.Correlato all’errore precedente, si consiglia agli studenti di non prepararsi nelle ultime settimane. Probabilmente un mese prima terminerete di svolgere verifiche,. Così facendo non arriverete agitati negli ultimi giorni.Altro errore grave da non commettere è quello di. Che essi siano i dizionari di greco e latino, o quelli di lingua non importa, usali! Sfruttali! È molto importante, perché se ti sono stati concessi, vuol dire che serviranno ad aiutarti no?Altro errore che colpisce spesso gli studenti è quello di pensare che non si riuscirà e che si prenderà un voto non soddisfacente. Niente di più sbagliato! Dovetee nelle vostre possibilità! Ricordatevi che, se frequentate il liceo, sarà probabilmenteChiudiamo la carrellata di errori da non fare con un altro errore frequente.. Più chiedete a voi stessi, più è probabile che l’ansia aumenti e, di conseguenza, il voto potrebbe risentirne. Anche se vi state giocando la lode, siate sereni, concentrati, e vedrete che otterrete la valutazione sperata.