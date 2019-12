Maturità 2020, quante ore di alternanza sono obbligatorie?

Alternanza scuola lavoro: quante ore si devono fare? Dipende dall’indirizzo di studi

Diventerà. Stiamo parlando dell’. Anche se ormai sono anni che i tirocini vengono svolti, in molti casi sono ancora avvolta da una nube d’interrogativi. E non stiamo parlando di dettagli: la confusione regna anche sugli aspetti principali.Ad esempio,Una domanda a cui non tutti i maturandi sanno rispondere con esattezza. Ecco perché, forse, è il caso di fare un po’ di chiarezza.Guarda anche:Partiamo dalle basi: per quanto riguarda il monte ore da portare a termine, il regolamento che disciplina l’alternanza scuola lavoro divide gli studenti in tre grandi gruppi., che. Quelli degli, per la natura più ‘pratica’ di tali indirizzi,. Ai, si arriva a. Attività che, come dice il Miur, fanno parte a tutti gli effetti del curriculum dell’alunno. E, perciò, verranno. Alla maturità 2020 , poi, sarà criterio d’ammissione all’esame e farà parte delle prove (leggi esame orale di maturità).. L'anno scorso, infatti, si era rinviata di un anno la norma per la quale partecipare al monte ore minimo per l'alternanza scuola lavoro sia requisito di ammissione all'esame. Dalla maturità 2020, invece, si dovrà aver svolto le ore previste dal corso di studio per accedere alle prove di maturità.con cui si arriva all’esame vero e proprioottenuto dagli studenti durante il periodo di alternanza.Su questo punto le norme lasciano uno spazio di manovra abbastanza ampio, sia alle scuole che ai ragazzi.. Non c’è, infatti, una proporzione crescente o un numero minimo da passare ogni anno lontani dalla normale didattica. Potenzialmente,. Anche se, ovviamente, ciò porterebbe via tanto tempo allo studio, prezioso per preparare la maturità. Ma c’è una soluzione anche a questo. Perché l’attività formativa può svolgersi(come le vacanze estive o la sosta natalizia).. Non solo, aver svolto le ore minime di tirocinio sarà un: l’esperienza formativa dei PCTO accompagnerà i maturandi per tutta la durata dell’esame:, infatti,Marcello Gelardini